В Чечне пожарный криком «Аллаху Акбар» встретил обломки взорвавшейся АЗС и попал на видео

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В Чечне пожарный криком «Аллаху Акбар» встретил летящие в него обломки взорвавшейся 12 октября в Грозном АЗС. Видео опубликовало МЧС республики в Telegram-канале.
На опубликованных кадрах можно заметить, как на АЗС полыхает огонь, к которому спешат пожарные. После чего на заправке произошел мощный взрыв, который разбросал обломки цистерн и дорожные знаки.
Пожарный успевает отвернуться и пробежать несколько шагов от взорвавшейся АЗС, однако после поворачивается к ней и продолжает работу по тушению.
Напомним, взрыв на заправочной станции на улице Мохаммеда Али в Грозном произошел днем в субботу, 12 октября. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров пообещал, что виновные во взрыве на АЗС в Грозном понесут наказание.
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Пожарный успевает отвернуться и пробежать несколько шагов от взорвавшейся АЗС, однако после поворачивается к ней и продолжает работу по тушению.
Напомним, взрыв на заправочной станции на улице Мохаммеда Али в Грозном произошел днем в субботу, 12 октября. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров пообещал, что виновные во взрыве на АЗС в Грозном понесут наказание.
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Екатерина Коршунова