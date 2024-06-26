Герою России вынесли приговор за убийство девушки

Фото: сайт Администрации Правительства Кузбасса
Военный суд Луганской народной республики приговорил замкомандира 74-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны Героя России Ирека Магасумова к 11 годам колонии строгого режима, сообщил «Ъ» его адвокат Константин Елфимов.
Магасумов лишен звания Героя России, но сохранен в чине полковника. Генпрокуратура ЛНР настаивала на 13 годах лишения свободы для подсудимого по статьям об убийстве и хулиганстве.
Летом прошлого года полковник вместе с двумя капитанами отдыхал в баре, отмечая получение звания Героя России. Позже к ним присоединились две посетительницы и попросили военных дать им попробовать пострелять из пистолета. В сквере около заведения Магасумов достал пистолет ПМ и выстрелил в грудь одной из девушек, после чего забрал автомобиль сослуживцев и уехал в военную часть.
Адвокат подсудимого просил рассмотреть дело с участием судов присяжных, однако такая возможность на новоприсоединенных территориях не предусмотрена до 2027 года.
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Летом прошлого года полковник вместе с двумя капитанами отдыхал в баре, отмечая получение звания Героя России. Позже к ним присоединились две посетительницы и попросили военных дать им попробовать пострелять из пистолета. В сквере около заведения Магасумов достал пистолет ПМ и выстрелил в грудь одной из девушек, после чего забрал автомобиль сослуживцев и уехал в военную часть.
Адвокат подсудимого просил рассмотреть дело с участием судов присяжных, однако такая возможность на новоприсоединенных территориях не предусмотрена до 2027 года.
«В любом случае мы обжалуем это решение, как только изучим его полностью», — заявил Елфимов.
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Олег Дикий