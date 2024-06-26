Участник СВО изрезал сожительницу-мигрантку в Петербурге

Фото: istockphoto/Timur Malazoniia
Участника спецоперации подозревают в том, что он изрезал свою сожительницу-мигрантку в Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».
Уточняется, что женщину в ночь на вторник, 25 июня, доставили в больницу. Медики зафиксировали у пострадавшей множество порезов, а также травмы головы, конечностей, груди и переломы носа. Ее отправили в реанимацию.
По словам сестры пациентки, пару месяцев назад, та познакомилась в госпитале с военным, который живет в Омске. Спустя некоторое время, с ее слов, военнослужащий запер пострадавшую в квартире, избив и порезав женщину. Что этому предшествовало, не сообщается.
Журналисты изучили соцсети подозреваемого и узнали, что в марте он публиковал фотографии с ранениями и сообщал о своем возвращении и попадании в госпиталь.
Обозреватели «Фонтанки» сделали вывод, что военнослужащий плотно интересовался женщинами и что они думают о нем. Об этом говорят публикации на странице.
Открыто дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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По словам сестры пациентки, пару месяцев назад, та познакомилась в госпитале с военным, который живет в Омске. Спустя некоторое время, с ее слов, военнослужащий запер пострадавшую в квартире, избив и порезав женщину. Что этому предшествовало, не сообщается.
Журналисты изучили соцсети подозреваемого и узнали, что в марте он публиковал фотографии с ранениями и сообщал о своем возвращении и попадании в госпиталь.
Обозреватели «Фонтанки» сделали вывод, что военнослужащий плотно интересовался женщинами и что они думают о нем. Об этом говорят публикации на странице.
Открыто дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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Никита Кротов