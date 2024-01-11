В массовом ДТП на трассе М-11 погиб основатель Eva.Ru Волошин с семьёй

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В страшном массовом ДТП на трассе М-11 погиб основатель интернет-ресурса Eva.Ru Владимир Волошин с семьёй, об этом сообщается на сайте издания.
«Наша редакция прощается с отцом-основателем женского онлайн-журнала Eva.Ru Владимиром Волошиным, который трагически погиб в автомобильной катастрофе, возвращаясь с семьёй из Санкт-Петербурга в Москву», — прокомментировали утрату на Eva.Ru.
Массовое ДТП случилось 8 января в Новгородской области. 66 легковых и грузовых автомобилей столкнулись друг с другом.
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Евгения Парфентьева