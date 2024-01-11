В массовом ДТП на трассе М-11 погиб основатель Eva.Ru Волошин с семьёй

Перед смертью Сергей Волкодав сошёл лишился рассудка после жесточайшего избиения. У него были сломаны почти все кости лица. Об этом сообщает Shot со ссылкой на источник.

Напомним, 11 января в СИЗО скончался один из главных фигурантов дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» Сергей Волкодав. Бизнесмен являлся руководителем промышленной компании «Цветлит», а в сентябре 2023 года стало известно, что в отношении Волкодава возбудили уголовное дело по ставтье о мошенничестве в особо крупном размере. К тому же, он являлся одним из главных фигурантов дела о хищении средств при строительстве космодрома «Восточный».





Согласно сообщению, 29 декабря врачи скорой помощи, которых вызвали для помощи к сильно избитому Волкодаву, диагностировали у него расстройство личности органической этиологии. Уточняется, что такое состояние у человека может наступить из-за сильных повреждений головного мозга.



30 декабря искалеченного Волкодава перевели в гражданскую. Там ему дважды делали трепанацию черепа, также ему удалили две гематомы и установили трубку в трахею, так как самостоятельно дышать он уже не мог.



Уже 4 января у мужчины начался сильный отёк мозга. При этом рентген показал многочисленные застарелые переломы лица. Оказалось, что у него были сломаны челюсть, скулы и кости в районе правого глаза.

Элина Позднякова