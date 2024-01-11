В отношении водителя, сбившего поэта Рубинштейна, возбудили уголовное дело

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На водителя, который сбил поэта Льва Рубинштейна в Москве, возбудили уголовное дело, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, дорожное происшествие около 12:40 в Москве. 76-летнего поэта сбил автомобиль на улице Образцова в районе Марьина Роща.
Пострадавшего госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, где у Рубинштейна диагностировали серьёзные травмы. По информации SHOT, у поэта сильно раздробленный таз, переломы лонной кости, крестца, ключицы, височной кости, скуловой кости, множественные переломы рёбер в грудной клетке. Однако, больше всего у Рубинштейна пострадала голова. Сообщается, что даже если мужчина выживет, то останется инвалидом на всю оставшуюся жизнь.
В настоящий момент 63-летнему водителю, который сбил поэта, грозит до двух лет лишения свободы по статье о нарушении ПДД, однако, если поэт не выживет, то срок может увеличиться.
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Пострадавшего госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, где у Рубинштейна диагностировали серьёзные травмы. По информации SHOT, у поэта сильно раздробленный таз, переломы лонной кости, крестца, ключицы, височной кости, скуловой кости, множественные переломы рёбер в грудной клетке. Однако, больше всего у Рубинштейна пострадала голова. Сообщается, что даже если мужчина выживет, то останется инвалидом на всю оставшуюся жизнь.
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Евгения Парфентьева