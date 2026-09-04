Гибель рабочего под гастрольным автобусом сорвала концерт рок-группы Squeeze в США
Концерт британской рок-группы Squeeze в США отменили из-за гибели рабочего под гастрольным автобусом. Об этом сообщило управление концертной площадки в своих соцсетях.
Трагедия произошла вчера около 17:00 по местному времени (4 сентября в 00:00 мск) в национальном парке Wolf Trap, расположенном в пригороде Вашингтона. По предварительной информации, рабочий находился под автобусом, когда внезапно сломалась опорная конструкция и тяжёлая машина рухнула на мужчину. От полученных травм он скончался.
Выступление рок-группы должно было пройти через пару часов после инцидента на открытой сцене Filene Center, однако в знак уважения к погибшему шоу отменили.
Коллектив Squeeze существует с 1974 года и имеет почти полувековую историю. Мировую известность музыкантам принёс сингл Tempted, вошедший в американский топ-40 по оценкам Billboard в 1987 году. Сейчас группа находится в масштабном турне по шести странам, включая США.
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