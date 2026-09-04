Мужчина чудом не задохнулся после того, как пьяные подростки облили его перцовкой в Находке
В Находке толпа подростков, распивавших алкоголь во дворе, облила мужчину перцовкой из баллончика после замечания в их сторону. Пострадавший получил химический ожог глаза и начал задыхаться, сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Инцидент произошёл на Находкинском проспекте. Компания из семи–восьми молодых людей, в которой, предварительно, находились как совершеннолетние парни, так и подростки, сидела на лавочке. Один из них отошел в сторону и стал справлять нужду рядом с домом.
Женщина увидела это и сделала замечание, юноши ответили нецензурной речью. За свою жену заступился мужчина, и ему распылили содержимое баллончика прямо в лицо. У местного жителя сильно пострадал левый глаз — жжение и ощутимое ухудшение зрения сохраняются до сих пор. Будучи аллергиком, он также начал задыхаться после атаки.
Соседка спешно отвезла пострадавшего в больницу. Сейчас он чувствует себя намного лучше и разыскивает очевидцев, чтобы установить личности нападавших. Заявление относительно случившегося уже подали в полицию.
Читайте также: