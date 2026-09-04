Мужчина чудом не задохнулся после того, как пьяные подростки облили его перцовкой в Находке

04 сентября 2026, 04:29

В Находке толпа пьяных подростков облила мужчину перцовкой в ответ на замечание

Фото: iStock/vadishzainer

В Находке толпа подростков, распивавших алкоголь во дворе, облила мужчину перцовкой из баллончика после замечания в их сторону. Пострадавший получил химический ожог глаза и начал задыхаться, сообщает Telegram-канал Amur Mash.