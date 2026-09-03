«Меня разорвало напополам»: Виктория Боня рассказала о невыносимой боли

03 сентября 2026, 22:39

Виктория Боня расплакалась и рассказала о сильной боли из-за гибели друга

Виктория Боня (Фото: ВКонтакте @victoriabonya)

Виктория Боня расплакалась в машине и сообщила, что переживает сильную душевную боль. Об этом стало известно из её личного блога.





46-летняя телеведущая призналась, что переживает тяжёлый период и не справляется со стрессом.

«Я такой человек — всё переживаю внутри, мне так проще. Но сейчас прошёл месяц, и мне так плохо. Я не делилась, ничего не говорила, но очень плохо, очень больно. Я не знала, что меня так разорвёт напополам», — сказала Боня.