«Меня разорвало напополам»: Виктория Боня рассказала о невыносимой боли
Виктория Боня расплакалась и рассказала о сильной боли из-за гибели друга
Виктория Боня расплакалась в машине и сообщила, что переживает сильную душевную боль. Об этом стало известно из её личного блога.
46-летняя телеведущая призналась, что переживает тяжёлый период и не справляется со стрессом.
«Я такой человек — всё переживаю внутри, мне так проще. Но сейчас прошёл месяц, и мне так плохо. Я не делилась, ничего не говорила, но очень плохо, очень больно. Я не знала, что меня так разорвёт напополам», — сказала Боня.Причина тяжёлого состояния — гибель близкого друга и наставника, непальского альпиниста Нирмала Пурджи (Нимс Дай). Он погиб в конце июля при сходе лавины в Пакистане. Виктория заявила, что дала себе время на боль до конца августа, но справиться не получилось. Телезвезда хочет уехать в горы Тибета, чтобы набраться сил.