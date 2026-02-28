Гид осквернил 4000-летнюю пирамиду
Экскурсовода в Египте арестовали по подозрению в осквернении 4000-летнего памятника в некрополе Саккара неподалёку от Каира. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошёл рядом с пирамидой фараона Униса. По данным местных СМИ, мужчина начал наносить рисунки на каменные блоки сооружения. На видео, разошедшемся в сети, видно, как очевидцы вмешиваются и останавливают его вскоре после начала.
Автор публикации утверждает, что гид сопровождал группу российских туристов. После замечания между ними состоялся короткий разговор.
После появления записи МВД Египта инициировало проверку. Экскурсовода задержали, на допросе он признал, что оставил отметки на памятнике. Его временно отстранили от работы, а нанесённые рисунки, как сообщается, уже удалили сотрудники отдела древностей Саккары.
Мужчина извинился и заявил, что недавно вернулся к работе после четырёхлетнего перерыва и из-за волнения совершил «непростительную ошибку». По информации журналистов, в случае обвинительного приговора ему может грозить до года тюрьмы, а также штраф за повреждение антиквариата. Археологи отмечают, что химические вещества в меле способны реагировать с известняком и гранитом, постепенно разрушая поверхность.
