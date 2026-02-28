Гид осквернил 4000-летнюю пирамиду

28 февраля 2026, 13:03

Daily Mail: В Египте арестовали гида из-за рисунков на 4000-летней пирамиде

Фото: istockphoto/Anton Aleksenko

Экскурсовода в Египте арестовали по подозрению в осквернении 4000-летнего памятника в некрополе Саккара неподалёку от Каира. Об этом сообщает Daily Mail.