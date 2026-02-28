Глыба льда разбила припаркованную машину в Петербурге
Глыба льда разбила припаркованный автомобиль в одном из дворов Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
По его данным, все произошло 27 февраля возле дома на Большом проспекте Петроградской стороны. Хозяйке машины о происшествии сообщил коллега, который незадолго до этого выехал со двора. Женщина отметила, что, если бы он задержался, льдина могла упасть прямо на него.
Поврежденное авто вывезли на эвакуаторе. Владелица попыталась связаться с УК, но ответа не дождалась. После этого она обратилась за помощью в полицию.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге десятиклассница выпала с 20-го этажа и приземлилась на козырек подъезда.
