В Москве осужденный сбежал из-под конвоя
В Москве задержали осужденного, сбежавшего из-под конвоя в центре города. Об этом 27 февраля сообщили в канале столичного МВД в мессенджере MAX.
Ранее в тот же день Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы информировал, что в Таганском районе из-под стражи ушел осужденный, которого должны были доставить в суд. Уточнялось, что полицейский и конвоируемый находились на улице и ждали адвоката, когда мужчина воспользовался моментом и скрылся.
В МВД уточнили, что беглеца задержали сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене. Его местонахождение установили с помощью камер наружного наблюдения. Мужчину нашли в одном из хостелов на Кузьминской улице. По данным ведомства, задержанного подозревают в совершении грабежа. Расследование уголовного дела продолжается.
