28 февраля 2026, 12:30

В Москве осужденный сбежал из-под конвоя, его задержали

Фото: istockphoto/Dzurag

В Москве задержали осужденного, сбежавшего из-под конвоя в центре города. Об этом 27 февраля сообщили в канале столичного МВД в мессенджере MAX.