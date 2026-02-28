Похитителя девятилетней девочки в Смоленске отправили за решетку

28 февраля 2026, 12:06

Похитителя девятилетней девочки в Смоленске арестовали на два месяца

Фото: iStock/BrianAJackson

Жителя Смоленска, обвиняемого в похищении девятилетней девочки, арестовали на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.