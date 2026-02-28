Похитителя девятилетней девочки в Смоленске отправили за решетку
Жителя Смоленска, обвиняемого в похищении девятилетней девочки, арестовали на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.
Мужчина будет содержаться под стражей до 25 апреля. Меру пресечения избрал Заднепровский районный суд.
Утром 24 февраля школьница вышла из дома с собакой и не вернулась. Позже ее мать нашла оставленного одного домашнего питомца. Спустя два дня СК сообщил о задержании предполагаемого похитителя пропавшей. Ребенка нашли в квартире сожительницы мужчины, которую также доставили в отдел полиции. Оба задержанных обвиняются по статье о похищении несовершеннолетнего.
