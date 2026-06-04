Гид пропал на Эвересте, его искали больше недели
В ледопаде Кхумбу на горе Эверест нашли живым непальского проводника-шерпа Хиллари Даву, который числился пропавшим без вести в течение шести дней после восхождения на вершину. Об этом сообщает газета The Kathmandu Post.
По данным издания, спасатели на вертолете прочесывали район на высоте около 5,4 тыс. метров вблизи лагеря Эвереста. В итоге им удалось обнаружить Даву в ледопаде. В компании 8K Expeditions назвали «поразительным случаем» то, что шерпа, «сползавший по ледопаду с обморожениями», выжил.
Найденного проводника сначала доставили в базовый лагерь. Затем его госпитализировали в больницу в столице Непала Катманду.
Спасатели предупреждают об опасности восхождений на Эверест и призывают альпинистов к осторожности. Отмечается, что с марта по май 2026 года при попытке покорить высочайшую вершину мира погибли уже пять человек.
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