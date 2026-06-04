Гид пропал на Эвересте, его искали больше недели

04 июня 2026, 13:41

The Kathmandu Post: Пропавшего на Эвересте гида Даву нашли через шесть дней

Фото: istockphoto/MikeLaptev

В ледопаде Кхумбу на горе Эверест нашли живым непальского проводника-шерпа Хиллари Даву, который числился пропавшим без вести в течение шести дней после восхождения на вершину. Об этом сообщает газета The Kathmandu Post.