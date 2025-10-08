Стала известна судьба застрявших на Эвересте туристов

08 октября 2025, 08:16

На Эвересте спасли всех туристов, застрявших на восточном склоне из-за метели

Фото: iStock/molchanovdmitry

На Эвересте завершилась масштабная операция по спасению альпинистов, застрявших на китайской стороне горы из-за снежной бури. Их всех спустили в безопасное место, сообщает агентство «Синьхуа».