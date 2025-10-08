Достижения.рф

Стала известна судьба застрявших на Эвересте туристов

На Эвересте спасли всех туристов, застрявших на восточном склоне из-за метели
Фото: iStock/molchanovdmitry

На Эвересте завершилась масштабная операция по спасению альпинистов, застрявших на китайской стороне горы из-за снежной бури. Их всех спустили в безопасное место, сообщает агентство «Синьхуа».



Стихия обрушилась на восточный склон вечером субботы, отрезав около 900 человек на высоте почти 5 километров. Среди оказавшихся в ловушке были туристы, гиды и погонщики яков.

В понедельник 350 из них спустились. К вечеру вторника эвакуировали остальных, дожидавшихся помощи. Многие из пострадавших получили переохлаждение, но их жизням ничего не угрожает. Инцидент произошел во время «золотой недели» — в период, когда тысячи китайцев отправляются в путешествия для празднования Дня образования КНР.

Ранее сообщалось, что в конце сентября во время турпохода в Красноярском крае пропала супружеская пара Усольцевых и их пятилетняя дочь. Они отправились к горе Буратинка и через какое-то время перестали выходить на связь. После пропажи семьи следователи возбудили уголовное дело.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0