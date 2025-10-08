Стала известна судьба застрявших на Эвересте туристов
На Эвересте завершилась масштабная операция по спасению альпинистов, застрявших на китайской стороне горы из-за снежной бури. Их всех спустили в безопасное место, сообщает агентство «Синьхуа».
Стихия обрушилась на восточный склон вечером субботы, отрезав около 900 человек на высоте почти 5 километров. Среди оказавшихся в ловушке были туристы, гиды и погонщики яков.
В понедельник 350 из них спустились. К вечеру вторника эвакуировали остальных, дожидавшихся помощи. Многие из пострадавших получили переохлаждение, но их жизням ничего не угрожает. Инцидент произошел во время «золотой недели» — в период, когда тысячи китайцев отправляются в путешествия для празднования Дня образования КНР.
