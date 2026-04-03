«Остановка в приюте»: Виктория Боня рассказала, как люди травятся на Эвересте

03 апреля 2026, 19:54

Виктория Боня призвала не верить новостям об умышленных отравлениях на Эвересте

Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)

В Непале полиция раскрыла серию отравлений во время экспедиций на Эверест. Виктория Боня, совершившая восхождение на Эверест весной 2025 года, прокомментировала эту информацию в личном блоге.





Выяснилось, что шерпы намеренно травили туристов, чтобы затем эвакуировать их и получить страховые выплаты. Боня призвала не верить фейкам и напомнила, что похожие ложные новости уже появлялись ранее.



По словам модели, проблемы с желудочно-кишечным трактом у туристов в горах возникают из-за некачественной еды в приютах.

«Есть трекинг, где не нужна страховка. Тысячи людей идут до базового лагеря неделями. В это время они останавливаются в приютах, где заказывают еду, которая часто бывает несвежей. Особенно если это курица или рыба», — пояснила Виктория.