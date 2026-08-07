Гигантская волна чуть не смыла туриста в Баренцево море
Появилось видео, снятое у Батарейского водопада в Мурманской области. Об этом стало известно 7 августа.
На кадрах, оубликованных Telegram-каналом «360», запечатлели момент, когда мужчина, забравшийся на край прибрежного утеса, оказался под ударом мощной волны. По данным издания «Северпост», инцидент произошел во время прогулки туриста по скалистому берегу.
Стихия накрыла его с головой, однако мужчине удалось сгруппироваться и удержаться на ногах. Его чудом не смыло в Баренцево море, и он отделался без травм.
Сам путешественник уже прокомментировал случившееся, признав, что этот рискованный шаг стал самым необдуманным поступком в его жизни. Очевидцы призывают туристов соблюдать осторожность и не подходить близко к кромке воды в штормовую погоду.
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