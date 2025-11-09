Туристов смыло волной с пирса на испанском острове Тенерифе
На испанском острове Тенерифе туристов смыло гигантской волной с пирса. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Жертвами стихии стали 79-летняя женщина и двое мужчин. Ещё десять человек получили травмы различной степени тяжести.
Высота волн достигала 4,5 метров, сильные прибои зафиксировали также в столице острова, Санта-Крус-де-Тенерифе. Власти Канарских островов ранее предупреждали о штормовой погоде и усиливающемся волнении моря.
Инциденты произошли несмотря на меры предосторожности, введённые для туристов и жителей. Проводится расследование обстоятельств происшествия, уточняются сведения о пострадавших.
