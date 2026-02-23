В Сочи штормовой волной выбило окна ресторана и смыло посетителей
В Сочи штормовой волной выбило окна ресторана и смыло посетителей. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Сочи».
Во время происшествия в ресторане были отец и сын. Сильная волна сбила мальчика с ног. Мужчина мгновенно бросился к ребенку, рискуя оказаться в воде, уносимой обратно в море. Отец успел подхватить сына, в результате случившегося никто не пострадал.
По информации местных СМИ, семье чудом удалось выбраться из полузатопленного ресторана, прежде чем пришла следующая волна. Уточняется, что заведение получило серьезные повреждения. Помимо выбитых окон и утраченной мебели, пострадала внутренняя отделка помещения.
Читайте также: