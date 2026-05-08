Гигантский плюшевый удав спровоцировал засор в канализации в Нижнем Тагиле
Огромная плюшевая змея оказалась причиной засора канализации на улице Энтузиастов в Нижнем Тагиле. Об этом пишет телеграм-канал Ural Mash.
Жильцы пожаловались на проблемы с отведением воды и слабый напор, и на место выехала аварийная бригада. По данным портала tagil.life, слесари «Водоканала-НТ» прочистили колодец и извлекли на поверхность игрушечного удава, который полностью перекрыл движение стоков и привел к коммунальной аварии.
В компании уточнили, что на устранение такого засора обычно уходит не менее часа — в зависимости от сложности. Но в этот раз пришлось проверить не только проблемный участок, но и всю линию, которая состоит из еще 6-7 соседних.
Также подчеркивается, что подобные «шутки» являются умышленным повреждением системы водоотведения. Работы по извлечению посторонних предметов «обходятся в копейку», а иногда после таких заторов требуется ремонт самих сетей.
