Крыша многоэтажки загорелась в Уфе

08 мая 2026, 15:20

Возгорание на крыше многоэтажки в Уфе локализовали

Фото: istockphoto/Distortion Media

В Уфе спасатели локализовали пожар на крыше многоэтажки. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, инцидент произошел в доме №52 по улице Коммунаров, пишет РИА Новости.





По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают более 60 человек и 22 единицы техники.



Тем временем в Ленинградской области тушат возгорание на мебельной фабрике. Огонь охватил складско-производственное здание в городе Бугры на Шоссейной улице.



По информации регионального управления МЧС, к моменту прибытия пожарных внутри здания наблюдалось активное горение. Площадь пожара также достигла 500 квадратных метров.



В ликвидации задействовали 46 сотрудников и 19 единиц спецтехники. Причины возгорания устанавливаются. Данных о пострадавших не поступало.



