Москвичка отдала лжеювелиру колье за 10 млн рублей
В Москве задержали 47-летнего мужчину, который под видом ювелира похитил золотое колье с бриллиантами стоимостью около 10 миллионов рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».
С заявлением в полицию обратилась 56-летняя местная жительница. Она рассказала, что планировала продать ожерелье и по рекомендации знакомого связалась с человеком, представившимся ей ювелиром.
Встретившись с москвичкой в кафе в Казарменном переулке, мужчина заявил, что хочет показать украшение потенциальному покупателю. После этого он оставил женщине конверт с фальшивыми деньгами в качестве залога и скрылся. Пострадавшая попыталась его найти, но лжеювелир перестал выходить на связь.
Правоохранители быстро установили личность подозреваемого, а похищенное нашли и вернули законной владелице. В отношении мошенника возбудили уголовное дело, ему может грозить до 10 лет колонии.
