04 июля 2026, 04:34

Mirror: житель Британии впал в кому и увидел своё будущее

Фото: istockphoto/sudok1

26‑летний житель Великобритании Киан Эктон дважды впадал в кому и, по его утверждению, смог увидеть собственное будущее. Об этом пишет Mirror.