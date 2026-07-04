Житель Британии впал в кому и увидел своё будущее
26‑летний житель Великобритании Киан Эктон дважды впадал в кому и, по его утверждению, смог увидеть собственное будущее. Об этом пишет Mirror.
В 2024 году мужчина приехал на фитнес‑мероприятие, но внезапно потерял сознание. Врачи зафиксировали у него отказ органов и обнаружили отёк мозга, после чего Эктон оказался на больничной койке в вегетативном состоянии. Мужчина ненадолго пришёл в себя, однако вскоре его состояние резко ухудшилось, и он снова оказался в коме.
Во время второго эпизода Эктону привиделся небольшой дом у озера. На руке у него были часы, отсчитывающие восемь дней. В тот момент он отчётливо осознавал, что именно столько времени ему предстоит пробыть без сознания. В этом видении он был вместе с любимой женщиной, которая выступала в роли матери их детей‑близнецов.
Ровно через восемь дней Киан вышел из комы. После восстановления он женился на своей избраннице. Пара захотела завести ребёнка, а во время УЗИ врач сообщила, что у них будут близнецы.
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