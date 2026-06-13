Акула размером с машину напала на женщину на популярном у туристов пляже
На популярном пляже «Куджи-Бич» (Coogee Beach) в восточной части австралийского Сиднея акула атаковала 35-летнюю женщину. Инцидент произошёл около 11:15 утра по местному времени, когда пострадавшая находилась в огороженной зоне для купания, в нескольких десятках метров от берега.
По данным издания Daily Mail, женщина получила серьёзные травмы рук и ног. Очевидцы описывают хищника длиной три-четыре метра — размером с небольшой автомобиль. Спасатель оперативно вытащил пострадавшую на берег, после чего в критическом состоянии её доставили в больницу.
Сразу после нападения власти закрыли пляжи Куджи, Кловелли, Бронте и другие зоны отдыха на востоке Сиднея. Беспилотник заснял акулу, которая продолжала патрулировать мелководье вблизи берега уже после атаки.
Всего с начала 2026 года в Австралии зафиксировали шесть нападений акул на людей. Четыре из них стали смертельными.
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