Акула размером с машину напала на женщину на популярном у туристов пляже

13 июня 2026, 19:43

Daily Mail: Акула напала на женщину в Австралии

Фото: istockphoto/Makhbubakhon Ismatova

На популярном пляже «Куджи-Бич» (Coogee Beach) в восточной части австралийского Сиднея акула атаковала 35-летнюю женщину. Инцидент произошёл около 11:15 утра по местному времени, когда пострадавшая находилась в огороженной зоне для купания, в нескольких десятках метров от берега.