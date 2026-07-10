Гигантскую авиабомбу времен Второй мировой войны нашли в одном городе Германии

10 июля 2026, 21:04

Детскую больницу эвакуировали в Кельне из-за бомбы в полтонны поблизости

Фото: istockphoto/Alex Kochev

В немецком Кёльне проводится масштабная операция по обезвреживанию авиабомбы весом 500 килограммов, обнаруженной в парке Йоханнес-Гисбертс. Информация есть на сайте горадминистрации.