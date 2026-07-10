Гигантскую авиабомбу времен Второй мировой войны нашли в одном городе Германии
В немецком Кёльне проводится масштабная операция по обезвреживанию авиабомбы весом 500 килограммов, обнаруженной в парке Йоханнес-Гисбертс. Информация есть на сайте горадминистрации.
Снаряд времён Второй мировой войны нашли специалисты-сапёры в ходе многодневного обследования территории. Изначально эксперты выявили 150 подозрительных участков, к настоящему моменту их число сократилось до 14 — в одном из них и обнаружили бомбу.
В целях безопасности власти установили зону отчуждения радиусом 500 метров. Временно покинуть свои дома пришлось около 4,3 тысячи человек. Поскольку опасная находка находится неподалёку от детской больницы на Амстердамер-штрассе, медучреждение полностью эвакуировали — 43 пациентов в срочном порядке перевезли в другие клиники.
Кроме того, эвакуация затронула расположенные рядом детский и ботанический сады и бассейн «Лентпарк». Работы по обезвреживанию бомбы серьёзно нарушили транспортное движение в городе. Власти перекрыли несколько улиц и подъезды к мосту, а также приостановили движение по одной трамвайной линии и трём автобусным маршрутам.
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