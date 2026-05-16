Снаряд со взрывчаткой нашли во дворе российского дома
В Улан-Удэ владельцы частного дома обнаружили на своем участке подозрительный предмет, похожий на боеприпас. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по Бурятии.
Вызванные на место специалисты идентифицировали находку как 76-миллиметровый артиллерийский снаряд со следами коррозии. Боеприпас, содержащий взрывчатое вещество, изъяли и передали для уничтожения.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия. Другой информации нет.
