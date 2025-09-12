Врачи Владивостока спасли жизнь приехавшему на ВЭФ бизнесмену из Грузии
Врачи Владивостока спасли жизнь 69-летнему предпринимателю, который прибыл на Восточный экономический форум в составе грузинской делегации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав Приморья.
Мужчина перенес острую сердечно-сосудистую катастрофу прямо во время деловой встречи. Бригада скорой помощи диагностировала инфаркт миокарда, когда пациента везли в Региональный сосудистый центр Приморской Краевой клинической больницы №1.
«После подписания договора я почувствовал, как сердце словно сжало тисками», — рассказал позднее выживший мужчина.
Женщина переехала коллегу на парковке и спокойно отправилась на работу
Врачам удалось минимизировать последствия приступа и сохранить функцию левого желудочка сердца бизнесмена, поскольку он обратился за помощью в первые 30-40 минут после начала болевого синдрома.
Предприниматель выразил глубокую благодарность медицинскому персоналу за профессионализм.
«Благодаря быстрой реакции врачей и их профессионализму я снова жив и здоров. Меня не просто спасли, а окружили вниманием и заботой, как родного», — добавил он.Ранее сообщалось, что во Франции анестезиолог Фредерик Пешье предстал перед судом за то, что провоцировал инфаркты у пациентов. Врач желал продемонстрировать свои навыки реанимации, а также дискредитировать коллег.