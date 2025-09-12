Врачи Владивостока спасли жизнь приехавшему на ВЭФ бизнесмену из Грузии

12 сентября 2025, 05:56

Врачи Владивостока спасли жизнь 69-летнему предпринимателю, который прибыл на Восточный экономический форум в составе грузинской делегации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав Приморья.





Мужчина перенес острую сердечно-сосудистую катастрофу прямо во время деловой встречи. Бригада скорой помощи диагностировала инфаркт миокарда, когда пациента везли в Региональный сосудистый центр Приморской Краевой клинической больницы №1.





«После подписания договора я почувствовал, как сердце словно сжало тисками», — рассказал позднее выживший мужчина.

«Благодаря быстрой реакции врачей и их профессионализму я снова жив и здоров. Меня не просто спасли, а окружили вниманием и заботой, как родного», — добавил он.