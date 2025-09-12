В Самарской области в ДТП с иномаркой и Газелью погибли четыре человека

12 сентября 2025, 07:50

Фото: iStock/Bilanol

В Самарской области в ДТП с Ford Mondeo и Газелью погибли четыре человека. Об этом сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.





Авария случилась в Сергиевском районе на 1115-м километре федеральной дороги М-5 «Урал» возле поселка Суходол. После столкновения иномарка загорелась. Эксперты начали проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.





«Водитель иномарки и два его пассажира скончались на месте. Также погиб пассажир грузовой газели, а его водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.