Гималайский медведь навёл панику в селе Приморского края
В село Чугуевка Приморского края зашёл гималайский медведь и повредил ограждение. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
В социальных сетях активно обсуждали появление дикого зверя в населённом пункте. Помимо сообщений о медведе, распространялась информация, что в тот же день в Чугуевке якобы заметили амурского тигра.
По словам Арамилева, речь идёт о гималайском медведе возрастом три‑четыре года — его следы зафиксировали на окраине села, именно он и сломал забор. Хищник, вероятно, оказался в селе транзитом. Сейчас на месте работают специалисты охотнадзора, которые отслеживают дальнейший путь животного.
Арамилев также прояснил ситуацию со следами тигра: достоверно установлено, что ни в самом селе, ни поблизости хищника не было. Скорее всего, местные жители ошибочно приняли медвежьи следы за тигриные.
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