Ребёнок и двое взрослых погибли в аварии в Пермском крае

16 ноября 2026, 05:51

Три человека погибли в результате аварии в Пермском крае

Фото: iStock/Anton Novikov

На трассе Болгары — Юго‑Камский — Крылово в Пермском крае случилось смертельное ДТП, унёсшее жизни трёх человек. В аварии столкнулись два легковых автомобиля — «Нива» и Geely.