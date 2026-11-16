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Ребёнок и двое взрослых погибли в аварии в Пермском крае

Три человека погибли в результате аварии в Пермском крае
Фото: iStock/Anton Novikov

На трассе Болгары — Юго‑Камский — Крылово в Пермском крае случилось смертельное ДТП, унёсшее жизни трёх человек. В аварии столкнулись два легковых автомобиля — «Нива» и Geely.



По предварительной версии Госавтоинспекции региона, водитель первой машины выехал на встречную полосу, где и произошло ДТП. В результате трагедии на месте погибли оба водителя, а также мальчик 2022 года рождения, находившийся в салоне Geely. Ещё одна пассажирка иномарки получила травмы, её состояние уточняется.

В настоящее время ведётся проверка обстоятельств аварии. Как уточнили в краевой прокуратуре, ход расследования находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее в Иране опрокинулся автобус с работниками одного из местных предприятий. В результате аварии погибли 12 человек.

Александр Огарёв

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