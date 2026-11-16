Пожар в туристическом районе Пхукета унёс жизни 11 человек
В туристическом районе Патонг (провинция Пхукет) произошёл масштабный пожар, в результате которого погибли 11 человек. Как рассказали корреспонденту ТАСС в полиции провинции, возгорание случилось ранним утром 16 ноября в шестиэтажном коммерческом здании.
Там располагался пункт проката мотоциклов. Пламя стремительно перекинулось на соседние постройки.
По данным правоохранителей, среди погибших нет туристов. На уточняющий вопрос о возможном присутствии россиян среди жертв собеседник агентства подтвердил, что иностранцы в числе пострадавших также не числятся.
Экстренные службы продолжают работать на месте ЧП. Полиция ведёт расследование, чтобы выяснить причины трагедии.
Читайте также: