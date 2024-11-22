Гималайский медведь вцепился рыбаку в лицо, но тот сумел спастись

В провинции Прачинбури, Таиланд, 75-летний мужчина сумел отбиться от гималайского медведя, напавшего на него у реки, сообщает The Thaiger.
Инцидент произошел 19 ноября неподалеку от национального парка Кхауяй. Пострадавшего с тяжелыми травмами головы обнаружил проезжавший мимо мотоциклист.
Пожилой мужчина рассказал, что проверял рыболовные ловушки, когда на него внезапно напал медведь. В ходе схватки зверь вцепился ему в лицо, но пострадавшему удалось отогнать хищника. Израненный, он добрался до дороги, где потерял сознание.
Мужчине оказали помощь в больнице, а жители района потребовали от администрации парка расследовать инцидент.
Представители парка призвали селян быть осторожными и пообещали установить ловушки в местах частого появления хищников.
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Пожилой мужчина рассказал, что проверял рыболовные ловушки, когда на него внезапно напал медведь. В ходе схватки зверь вцепился ему в лицо, но пострадавшему удалось отогнать хищника. Израненный, он добрался до дороги, где потерял сознание.
Мужчине оказали помощь в больнице, а жители района потребовали от администрации парка расследовать инцидент.
Представители парка призвали селян быть осторожными и пообещали установить ловушки в местах частого появления хищников.
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Мария Моисеева