Тигр растерзал пастуха на пастбище

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В индийском штате Махараштра тигр напал на 72-летнего пастуха и растерзал его, передает The Times of India.
Инцидент произошел 17 ноября около 16:00, когда Чандрабхан Ганпат Лоханде повел стадо коз на пастбище, расположенное в километре от деревни Ганешпур Патли.
Когда Лоханде не вернулся домой в обычное время, односельчане начали поиски. Поздно ночью они обнаружили его останки неподалеку от пастбища.
Как сообщили сотрудники департамента лесного хозяйства, тигр утащил пастуха в заросли, где и произошла трагедия.
Это нападение стало 25-м случаем столкновения людей с дикими животными с фатальным исходом в этом округе за год. 24 из них были связаны с атаками тигров, и один раз людей атаковал дикий кабан.
Жители деревни потребовали от властей принять меры для защиты местного населения от нападений хищников.
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Когда Лоханде не вернулся домой в обычное время, односельчане начали поиски. Поздно ночью они обнаружили его останки неподалеку от пастбища.
Как сообщили сотрудники департамента лесного хозяйства, тигр утащил пастуха в заросли, где и произошла трагедия.
Это нападение стало 25-м случаем столкновения людей с дикими животными с фатальным исходом в этом округе за год. 24 из них были связаны с атаками тигров, и один раз людей атаковал дикий кабан.
Жители деревни потребовали от властей принять меры для защиты местного населения от нападений хищников.
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Мария Моисеева