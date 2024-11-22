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Тигр растерзал пастуха на пастбище

В Индии тигр напал на пожилого пастуха 72 лет в Махараштре
Фото: iStock/TonyBaggett

Фото: iStock/TonyBaggett

В индийском штате Махараштра тигр напал на 72-летнего пастуха и растерзал его, передает The Times of India.
Инцидент произошел 17 ноября около 16:00, когда Чандрабхан Ганпат Лоханде повел стадо коз на пастбище, расположенное в километре от деревни Ганешпур Патли.

Когда Лоханде не вернулся домой в обычное время, односельчане начали поиски. Поздно ночью они обнаружили его останки неподалеку от пастбища.



Как сообщили сотрудники департамента лесного хозяйства, тигр утащил пастуха в заросли, где и произошла трагедия.

Это нападение стало 25-м случаем столкновения людей с дикими животными с фатальным исходом в этом округе за год. 24 из них были связаны с атаками тигров, и один раз людей атаковал дикий кабан.

Жители деревни потребовали от властей принять меры для защиты местного населения от нападений хищников.

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Необычная погоня: преступник хотел скрыться от полиции на газонокосилке

Смертельная авария в Ставрополе: погиб 24-летний пешеход
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#смерть
Необычная погоня: преступник хотел скрыться от полиции на газонокосилке
В США попытка побега на газонокосилке закончилась ранением и арестом
22 ноября 2024, 01:55

Фото: iStock/alexeys

В США 41-летний житель штата Мичиган Джеймс Митчелл Керр попытался сбежать от полиции на газонокосилке и случайно прострелил себе руку. Об инциденте, произошедшем 19 сентября, сообщает CBS News.
Полицейский Роберт Хендерсон приехал к дому Керра, чтобы арестовать его за нарушение условий условно-досрочного освобождения. Преступник, косивший траву у дома, отказался подчиняться и попытался скрыться, используя газонокосилку.

После непродолжительной погони пешком Керр съехал в канаву, но продолжал сопротивляться.

Помощник шерифа применил электрошокер, когда Керр достал пистолет и направил его на полицейского. Получив удар током, мужчина случайно выстрелил из своего оружия и ранил себя в руку.

Преступника доставили в больницу, а после лечения арестовали.

23 октября Керру предъявили обвинения в покушении на полицейского с использованием оружия и препятствовании правосудию.

Судебное разбирательство началось 13 ноября.

Офис шерифа также проводит независимое расследование инцидента.

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Смертельная авария в Ставрополе: погиб 24-летний пешеход

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Смертельная авария в Ставрополе: погиб 24-летний пешеход
В Ставрополе автоавария с участием Volkswagen и Lada унесла жизнь пешехода
22 ноября 2024, 00:14

Фото: iStock/PinkBadger

В Ставрополе произошла автоавария, в результате которой погиб 24-летний пешеход. Молодой человек скончался на месте до приезда скорой помощи, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Ставрополья.
По предварительным данным, вечером 21 ноября 30-летний водитель автомобиля Volkswagen, имеющий 12-летний стаж вождения, выехал на встречную полосу и за пределы проезжей части, где столкнулся с автомобилем Lada Vesta. После удара Lada наехала на пешехода и молодой человек не пережил смертельных травм.

Известно, что водитель Volkswagen за последние два года пять раз привлекался к административной ответственности. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы, проводится проверка обстоятельств ДТП.

Врио командира отдельного батальона ДПС Ставрополя Сергей Явкин подтвердил, что по факту инцидента проводится тщательная проверка.

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В Дмитрове восстанавливают прерванную из-за непогоды подачу электричества

Четыре подруги отправились встречать рассвет, но живыми их больше не видели: признания виновного и детали трагедии в Уфе
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#происшествия
#telegram
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В Дмитрове восстанавливают прерванную из-за непогоды подачу электричества
21 ноября 2024, 22:56

Фото: пресс-служба Мособлэнерго

В 49 многоквартирных домах Дмитровского городского округа из-за ухудшения погоды отключили электричество. Это затронуло около 6 тыс. человек, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Прошу проявить терпение и понимание. Восстановлением электроснабжения занимаются 12 аварийных бригад. Они делают всё, чтобы как можно скорее завершить работы и вернуть комфорт в дома наших жителей», – написал в своём телеграмм-канале временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Иван Курданин.
Он добавил, что по всем внештатным ситуациям жители могут обращаться в единую диспетчерскую Дмитрова по телефону 8 (499) 702-22-22 или в круглосуточный контактный центр «Светлая линия» ПАО «Россети Московский регион» по телефону 8 (800) 220-0-220.

Ранее в Подмосковье объявили штормовое предупреждение. До утра пятницы местами ожидаются сильные осадки – дождь, переходящий в мокрый снег, а также ветер с порывами до 27 м/с. По прогнозам синоптиков, температура опустится ниже 0°С. На дорогах возможна гололедица.

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#энергетика
#подмосковье
#московская область
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Военная база США на востоке Сирии подверглась обстрелу ракетами
21 ноября 2024, 21:56

Фото: iStock/ Olena Bartienieva

Военная база США подверглась ракетному обстрелу.
Военная база Соединённых Штатов Америки в провинции Дейр-эз-Зор, которая расположена на востоке Сирии, подверглась ракетному обстрелу. Об этот сообщил телеканал AI Mayadeen.

«Три ракеты было выпущено по американской базе на газовом месторождении Конико в Дейр-эз-Зор. Две разорвались в окрестностях базы. Одна попала по юго-восточной ее части, откуда поднимаются сильный столб дыма», — рассказал агентству РИА Новости военно-политический источник.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего видеообращения подтвердил удар баллистической ракетой по Днепропетровску. Он подчеркнул, что целью Вооружённых сил Российской Федерации в Днепропетровске был военно-промышленный объект.

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#ракеты
#сша
#сирия
#ракетный удар
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Юрист Подъяблонский раскрыл, что грозит подпалившим «Шалаш Ленина»
Юрист Подъяблонский: За поджог «Шалаша Ленина» виновникам может грозить тюрьма
21 ноября 2024, 20:16

Фото: iStock/TonyFuse

Юрист Глеб Подъяблонский раскрыл, какое наказания грозит виновникам поджога «Шалаша Ленина» в случае, если их причастность к происшествию будет доказана.
«Это уголовная ответственность. Если мемориал был уничтожен намеренно, виновнику грозит штраф в размере 40 тыс. рублей или штраф в размере зарплаты за период до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет. Если шалаш случайно подожгли, то это штраф до 120 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до года», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Подъяблонский.

До этого директор музейного комплекса Наталья Коваленко сообщила, что заявление в полицию написано о поджоге «Шалаша Ленина» написано.

«Сами мемориальные объекты не пострадали, пострадали только макет шалаша и сено, но это всё восстанавливается в рамках уличной экспозиции ежегодно, поэтому мы его восстановим», – добавила в беседе с «Петербургским дневником» Коваленко.

Ранее сообщалось, что В Ульяновске горело здание на территории Института гражданской авиации.

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#закон
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Женщина в Саратове погибла в результате падения на неё остановочного павильона
21 ноября 2024, 19:58

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

В Саратове правоохранители проводят проверку по факту гибели местной жительницы. На неё упал остановочный павильон.
Инцидент произошёл вечером 21 ноября на улице Буровой, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ в своём телеграм-канале. Женщина ожидала своего транспорта на остановке. Из-за сильного порыва ветра на неё упал остановочный павильон. По данным ведомства, металлическая конструкция опрокинулась из-за сильного порыва ветра.

Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение, но врачи помочь ей не смогли. От полученных травм женщина скончалась в реанимации. Следственное управление устанавливает все подробности и обстоятельства происшедшего. Также будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

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#рф
#саратов
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ФСБ и МВД проводят обыски в Zenden
РБК: ФСБ и МВД проводят обыски в офисе и на складах компании Zenden
21 ноября 2024, 18:10

Фото: iStock/Dzurag

Сотрудники ФСБ и МВД проводят следственные мероприятия в офисе обувной компании Zenden в Москве и на складах, которые считаются связанными с её владельцем Андреем Павловым*. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что главное следственное управления ГУ МВД России по городу Москве возбудило дело по статье Уголовного кодекса РФ о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством России.

По сведениям от источников издания, следственные действия проводятся, в частности, в микрорайоне Белые Столбы подмосковного города Домодедово, а также в столичном офисе Zenden на Щукинской улице.

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#фсб
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#россия
#уголовное дело
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Соучастника мошенничества в отношении певицы Долиной задержали в Москве
21 ноября 2024, 18:00

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь 1)

Соучастника многомиллионного мошенничества в отношении певицы Ларисы Долиной задержали в Москве, мужчине предъявили обвинение, проинформировало ТАСС.
«Задержан еще один соучастник многомиллионного мошенничества, совершенного в отношении жительницы столицы. Им оказался 27-летний ранее судимый житель Республики Татарстан. <...> Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)», — передала пресс-служба прокуратуры Москвы.

Представители столичного ведомства обратили внимание, что в скором времени суд при участии прокурора будет рассматривать вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники правоохранительных органов объяснили, что речь идёт о мошенничестве в отношении советской и российской эстрадной исполнительницы Ларисы Долиной.

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#меры
#сотрудники
#рф
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Четыре подруги отправились встречать рассвет, но живыми их больше не видели: признания виновного и детали трагедии в Уфе
21 ноября 2024, 17:50

Фото: istockphoto / Motortion

В Бакалинском районе Башкирии 18 июля 2022 года четыре молодые подруги отправились встречать рассвет, но домой ни одна из них уже не вернулась. В то утро они все трагически погибли: пьяный водитель разрушил судьбы девушек и перечеркнул своё будущее. Подробности случившегося расскажет «Радио 1».

Трагедия для каждого


Местных жителей потрясла внезапная гибель 16-летней Яны А., 18-летней Анны Е., 19-летних Ксении Л. и Эльвины С. Девушки были яркими и талантливыми личностями, которыми восхищались все взрослые. Они хорошо учились в школе, у каждой из них были интересные увлечения. Никто не ожидал, что их жизнь так внезапно оборвётся.

На их похороны пришло около ста человек, а место аварии превратилось в импровизированный мемориал. Местные жители приносят сюда цветы и игрушки, которые размещают на бетонном ограждении вдоль дороги.

После окончания школы все девушки переехали в Уфу и поступили в разные колледжи. В большом городе им было сложно встречаться часто из-за занятости и личных дел. Но они решили соблюдать традицию и проводить совместные летние каникулы в родном селе Бакалы.

Последний рассвет


В ночь с 17 на 18 июля 2022 года подруги пошли в местный клуб. Там они общались, рассказывали друг другу истории, делились планами на будущее и хорошо проводили время друг с другом.

Продолжить встречу девушки решили, встретив рассвет. Но по пути к месту назначения, все 4 девушки оказались под колёсами Audi A5, за рулём которого был пьяный водитель. Автомобиль нёсся со скорость 110 километров в час.

Когда на место происшествия приехала скорая, помогать было не кому — подруги уже не дышали.


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Водитель-убийца


Недалеко от места трагедии сидел 23-летний Марс, тот самый водитель. Он окончил нефтяной университет и был из обеспеченной семьи. В его крови обнаружили 0,333 промилле алкоголя. В ту ночь молодой парень тоже решил отдохнуть и провести время в кругу друзей.

Родители Марса утверждают, что в обычной жизни их сын почти не пьёт. Родственники не понимают, почему он сел за руль в нетрезвом состоянии.

Местные жители опасались, что юноша сможет избежать ответственности. Однако ситуация вызвала настолько широкий общественный резонанс, что даже глава Башкирии Радий Хабиров решил вмешаться. Он потребовал проведения тщательного расследования и наказания в соответствии с законом.

«Негодяй попался пьяным — надо теперь смотреть, забирают ли у него права. Надо провести совещание с судейским сообществом. Максимальное наказание там должно быть», — высказался Хабиров.

Однако Марс даже и не пытался избежать наказания. Первое, что он сделал после случившегося — написал своим близким: «Я сбил девочек. Я их убил. Я виноват».

Наказали в соответствии с законом


В итоге суд первой инстанции приговорил Марса к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Апелляция позволила уменьшить срок до 11 лет.

Сейчас он отбывает наказание в Пермской колонии, где работает в швейном цехе.

«Искренне, душой и всем сердцем я раскаиваюсь. Прошу прощения у матерей, родных каждой из погибших. Я готов отдать свою собственную жизнь, лишь бы повернуть время вспять, но, к сожалению, это невозможно», — сказал подсудимый.

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