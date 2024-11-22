Смертельная авария в Ставрополе: погиб 24-летний пешеход

Фото: iStock/PinkBadger
В Ставрополе произошла автоавария, в результате которой погиб 24-летний пешеход. Молодой человек скончался на месте до приезда скорой помощи, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Ставрополья.
По предварительным данным, вечером 21 ноября 30-летний водитель автомобиля Volkswagen, имеющий 12-летний стаж вождения, выехал на встречную полосу и за пределы проезжей части, где столкнулся с автомобилем Lada Vesta. После удара Lada наехала на пешехода и молодой человек не пережил смертельных травм.
Известно, что водитель Volkswagen за последние два года пять раз привлекался к административной ответственности. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы, проводится проверка обстоятельств ДТП.
Врио командира отдельного батальона ДПС Ставрополя Сергей Явкин подтвердил, что по факту инцидента проводится тщательная проверка.
Читайте также:
Женщина в Саратове погибла в результате падения на неё остановочного павильона
В Дмитрове восстанавливают прерванную из-за непогоды подачу электричества
Четыре подруги отправились встречать рассвет, но живыми их больше не видели: признания виновного и детали трагедии в Уфе
Известно, что водитель Volkswagen за последние два года пять раз привлекался к административной ответственности. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы, проводится проверка обстоятельств ДТП.
Врио командира отдельного батальона ДПС Ставрополя Сергей Явкин подтвердил, что по факту инцидента проводится тщательная проверка.
Читайте также:
Женщина в Саратове погибла в результате падения на неё остановочного павильона
В Дмитрове восстанавливают прерванную из-за непогоды подачу электричества
Четыре подруги отправились встречать рассвет, но живыми их больше не видели: признания виновного и детали трагедии в Уфе
Мария Моисеева