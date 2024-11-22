Смертельная авария в Ставрополе: погиб 24-летний пешеход

В Бакалинском районе Башкирии 18 июля 2022 года четыре молодые подруги отправились встречать рассвет, но домой ни одна из них уже не вернулась. В то утро они все трагически погибли: пьяный водитель разрушил судьбы девушек и перечеркнул своё будущее. Подробности случившегося расскажет «Радио 1».