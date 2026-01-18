Пара возлюбленных расчленила соседей по дому и спрятала их останки в нескольких парках

18 января 2026, 05:59

Фото: iStock/Grape_vein

В США пару возлюбленных посадили за решетку за жестокое убийство с расчленением и последующим сокрытием останков своих соседей по дому. Об этом пишет издание People, освещая итоги судебного процесса.





Обезображенные останки 53-летнего Малколма Крейга Брауна и 59-летней Донны Коннили нашли в различных парках на Лонг-Айленде в 2024 году.



По информации следствия, 40-летний Джеффри Макей и его 35-летняя девушка Алексис Ньевес расправились с жертвами 27 февраля, после чего расчленили тела топорами и разбросали фрагменты.



