Пара возлюбленных расчленила соседей по дому и спрятала их останки в нескольких парках
В США пару возлюбленных посадили за решетку за жестокое убийство с расчленением и последующим сокрытием останков своих соседей по дому. Об этом пишет издание People, освещая итоги судебного процесса.
Обезображенные останки 53-летнего Малколма Крейга Брауна и 59-летней Донны Коннили нашли в различных парках на Лонг-Айленде в 2024 году.
По информации следствия, 40-летний Джеффри Макей и его 35-летняя девушка Алексис Ньевес расправились с жертвами 27 февраля, после чего расчленили тела топорами и разбросали фрагменты.
Первую кровавую «находку» — отрубленную руку мужчины — обнаружил студент в штате Нью-Йорк всего через два дня после преступления.
13 января 2026 года суд вынес приговор: Макей получил 22 года тюрьмы, признав вину в убийстве второй степени, а Ньевес приговорили к 11 годам лишения свободы. Двоюродный брат погибшего и ещё одна сообщница также получили тюремные сроки за соучастие и сокрытие преступления.
Суд принял во внимание, что все обвиняемые проживали в доме жертв и, по их утверждениям, сами подвергались насилию со стороны погибших.