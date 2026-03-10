Петербуржец заплатит штраф за травму у ребенка, которого он сильно раскрутил на карусели
В Петербурге мужчина получил штраф за то, что сильно раскрутил на карусели чужого ребенка. Об этом проинформировали в объединенной пресс-службе судов.
31 января на детской площадке у дома на улице Маршала Захарова мальчик 2016 года рождения попросил незнакомого мужчину раскрутить карусель. Он согласился, но не рассчитал силы и не остановился по просьбе ребенка.
В итоге карусель резко остановилась, и мальчик упал на резиновое покрытие. Пострадавший получил перелом большеберцовой кости правой ноги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Суд постановил, что мужчина должен был предвидеть возможные последствия своих действий. Подсудимый признал свою вину, раскаялся и принес извинения семье несовершеннолетнего. Он также попросил рассмотреть дело в особом порядке.
Учитывая смягчающие обстоятельства, такие как наличие малолетнего ребенка на иждивении и опекунство над недееспособным отцом, суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, который будет направлен в доход государства. Кроме того, он обязан выплатить компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.
