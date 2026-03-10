Петербуржец заплатит штраф за травму у ребенка, которого он сильно раскрутил на карусели

10 марта 2026, 13:35

Петербуржец заплатит 300 тыс. ребенку, которого он сильно раскрутил на карусели

Фото: iStock/bmcent1

В Петербурге мужчина получил штраф за то, что сильно раскрутил на карусели чужого ребенка. Об этом проинформировали в объединенной пресс-службе судов.