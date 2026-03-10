Жительницу Тверской области осудили на шесть лет за комментарий

10 марта 2026, 14:41

Фото: iStock/Michał Chodyra

Суд в Тверской области приговорил местную жительницу к шести годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.





По версии следствия, 39-летняя женщина в августе 2024 года разместила в интернете комментарий, в котором оправдывала обстрел российской автоколонны со стороны Вооруженных сил Украины в Курской области. Кроме того, во время расследования установили, что в октябре 2022 года она публиковала в сети призывы препятствовать деятельности органов государственной власти России.



Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии. Информацию о приговоре подтвердили в прокуратуре региона.

