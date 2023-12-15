Гирлянда убила годовалого ребенка в Свердловской области

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В Свердловской области погиб годовалый малыш из-за новогодней гирлянды от удара током. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, 14 декабря в Красноуфимске мальчик играл в своей комнате. Пока мама занималась домашними делами. Отец в это время был на работе. В какой-то момент внимание мальчика привлекла яркая гирлянда. Он потянулся провод и случайно вырвал его из розетки.
Через какое-то время мать обнаружила ребенка без сознания. Она вызвала скорую помощь, однако врачи не смогли спасти малыша. Им оставалось лишь констатировать его смерть. Уточняется, что через 2 дня мальчику должен был исполниться один год.
Ранее в Москве школьница оказалась в больнице после предновогоднего украшения класса в школе №218. Восьмиклассницу ударило током, когда она прикрепляла гирлянду к интерактивной доске.
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Через какое-то время мать обнаружила ребенка без сознания. Она вызвала скорую помощь, однако врачи не смогли спасти малыша. Им оставалось лишь констатировать его смерть. Уточняется, что через 2 дня мальчику должен был исполниться один год.
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Элина Позднякова