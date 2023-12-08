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Трагическое совпадение: Выяснилось, почему в брянской школе выключили металлоискатель

Металлоискатели в брянской школе были отключены на время установки гирлянд
08 декабря 2023, 10:35
Фото: РИА Новости / Андрей Мазунин

Фото: РИА Новости / Андрей Мазунин

Б брянской школе в день стрельбы, 7 декабря, не работали рамки металлоискателя, потому что в этот день собирались вешать гирлянды к Новому году и не хотели нештатного срабатывания.
Как рассказали телеграм-каналу Baza сотрудники школы, обычно рамки работают. Причем, за 2 недели до трагедии в учебное учреждение приходили сотрудники Росгвардии, которые провели инструктаж по действиям в нештатных ситуациях.

Сообщение о стрельбе в гимназии №5 поступило в 9:15. Ученица 8А класса 14-летняя Алина А. принесла в школу ружье, спрятав его в тубусе, поднялась в классный кабинет, где шел урок биологии, и начала стрелять по одноклассникам, а затем покончила собой.


Ранее сообщалось, что сотрудники организации, которая занимались охраной брянской школы, задержаны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#школы
#сотрудники
#ружье
#стрельба
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В Петербурге мать-мигрантка обожгла детям руки при помощи газовой конфорки
В Санкт-Петербурге мигрантка привела в детский сад детей с обожженными руками
08 декабря 2023, 12:49

Фото: istock / maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге мать-иностранку обвинили в жестоком обращении с детьми. Об этом пишет«Фонтанка».

Работники детского сада в Кировском районе заметили, что у двоих детей обоженные руки. Они рассказали, что мать держала их пальцы семьи над газовой конфоркой. После этого заведующая обратилась в полицию с заявлением. 

Силовики наведались к семье в квартиру 30-летней гражданки Таджикистана и вызвали скорую помощь для детей, их забрали в больницу. 

Мать опросили и отпустили под обязательства о явке. Известно, что приехала в Россию в 2019 году и состоит на миграционном учете.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Карпинске подростки избили второклассника, ребёнок в больнице. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дети
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Mash: Сын экс-министра спорта Хакасии погиб во время тура на снегоходах
08 декабря 2023, 12:29

Фото: istock / Soumen Hazra

В Хакасии два человека погибли во время тура на снегоходах, один из них — сын бывшего министра спорта региона Василий Денщиков. Об этом сообщает Mash.
По данным канала, 4 туристические группы выехали 6 декабря с базы в посёлке Приисковое в Хакасии. Через время начался снежный буран, сбившая туристов с маршрута. Сообщается, что 27 мужчинам и одной девушке пришлось ночевать в горах. Одна из групп взяла с собой спутниковый телефон, с помощью которого они смогли вызвать МЧС. Но из-за погоды спасатели вышли на поиски только к утру. 

По информации канала, скончались 35-летний Марат Закеев из Альметьевска и 26-летний сын экс-министра спорта Василий. Остальных туристов успешно эвакуировали.

Ранее сообщалось, что сотрудники Мособлпожспаса вытащили дважды провалившуюся под лёд собаку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.



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#поиски
#сын
#снегопад
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В Приморье перевернулся автобус с детьми
В Приморье автобус с двумя десятками школьников попал в ДТП и опрокинулся
08 декабря 2023, 12:05

Фото: iStock/conejota

Школьный автобус, перевозивший 21 ребенка и сопровождающего, столкнулся с легковым автомобилем и опрокинулся. Об это сообщается в телеграм-канале прокуратуры Приморья.
По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель автобуса, который не уступил дорогу легковому авто при повороте налево. Все дети были пристегнуты ремнями безопасности. В настоящее время медики осматривают всех участников аварии.
На место инцидента прибыл глава округа. Он сообщил, что погибших в результате ДТП нет.

Прежде сообщалось, что ДТП с беременной женщиной произошло в Подмосковье. На трассе в Сергиево-Посадском городском округе, столкнулись два автомобиля. Будущая мать, управляющая Chevrolet Niva, оказалась зажата в салоне. Прибывшие на место аварии спасатели, эвакуировали пострадавшую.

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#дети
#аварии
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#медики
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В Иркутской области два вахтовика выпили неизвестную жидкость и умерли
В Иркутской области шесть человек отравились паленым алкоголем, двое из них погибли
08 декабря 2023, 11:36

Фото: istock /Motortion

В Иркутской области два человека погибли, четверо госпитализированы в тяжелом состоянии после отравления алкоголем. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

В Иркутской области два человека погибли, четверо госпитализированы в тяжелом состоянии после отравления алкоголем. Об этом сообщает телеграм-канал Shot. 
По информации портала, мужчины, работающие вахтовым методом на месторождении в Жигаловском районе региона, распивали спиртные напитки вечером 5 декабря. Когда алкоголь закончился, они выпили жидкость неизвестного происхождения, после чего их состояние резко ухудшилось. 
Два человека скончались, четверых госпитализировали с признаками отравления. На месте происшествия правоохранители обнаружили бутылку с неустановленным содержимым. Изъятая тара отправлена на экспертизу. 
По факту отравления неустановленным веществом возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются. 

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#алкоголь
#уголовное происшествия
#отравление
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Примкнувший к ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» убит на фронте
Погиб украинский актер Кухарский из «Возвращения Мухтара», воевавший за ВСУ
08 декабря 2023, 11:10

Фото: istock / Aleksandr_Vorobev

Актер Василий Кухарский, наиболее известный по ролям в сериалах «Ментовские войны» и «Возвращение Мухтара», убит в зоне проведения СВО. Об этом сообщается в киевском театре, где работал артист в последнее время.
Актер принимал участие в военных действиях на стороне ВСУ. Его смерть наступила седьмого декабря от полученных в бою ранений. 

Известно, что на фронт Кухарский отправился в прошлом году. В сентябре текущего года он получил несколько тяжелых ранений, и его родные собирали деньги на дорогостоящее лечение и реабилитацию. 

Скончался актер от старых увечий, или вернулся на фронт и был ранен вновь, не уточняется.  

Прежде сообщалось, что в ЛНР погиб депутат Народного совета Олег Попов. Его машину взорвали.

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#лнр
#всу
#сво
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Ночью в Кечи произошёл пожар на газопроводе
08 декабря 2023, 10:23

Фото: istockphoto/Kileman

В ночь на пятницу, 8 декабря, крупный пожар произошел на линии газопровода среднего давления в Кечи. В результате этого ЧП без газоснабжения остались несколько тысяч абонентов.
Как сообщил в своем телеграм-канале глава города Святослав Брусаков, сотрудники экстренных служб оперативно справились с огнем, к утру пожар был полностью потушен. Аварийно-восстановительные работы на участке, пострадавшем в результате ЧП, продолжаются. Планируется, что газоснабжение горожан будет полностью восстановлено к концу дня.

Главный инженер государственного унитарного предприятия «Крымгазсети» Анатолий Середа уточнил, что точные причины возгорания пока не установлены. На месте происшествия работают правоохранители. Остановлена работа нескольких отопительных котельных. Без газа пока остаются от 25 до 30 тысяч абонентов.

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#сотрудники
#газоснабжение
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В Москве задержан мужчина, чьим забытым в каршеринге шприцем укололась девочка
08 декабря 2023, 09:54

Фото: istockphoto/Goami

На западе Москвы правоохранители задержали мужчину, который потерял в машине каршеринга шприц с мефедроном. Тогда, четыре месяца назад, случайную инъекцию получила 10-летняя девочка.
Уголовное дело по факту августовского происшествия было возбуждено сразу же, напоминает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Сообщалось, что неосторожному наркоману-водителю может грозить до восьми лет лишения свободы. Поиски преступника осложняло отсутствие в машине каршеринга видеорегистратора, а также отсутствие на шприце отпечатков пальцев.

Однако спустя четыре месяца в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 37-летний мужчина. Выяснилось, что наркоман являлся арендатором машины каршеринга и употребил в ней мефедрон. После этого он оставил шприц на заднем сидении автомобиля. Впоследствии на иголку практически села маленькая девочка. Расследование уголовного дела продолжается.

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#девочка
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«Заметил ботинок в пасти»: В зоопарке тигры съели человека
Daily Pakistan: В Пакистане в зоопарке тигры загрызли мужчину
08 декабря 2023, 09:41

Фото: istock / wrangel

В Пакистане в зоопарке нашли тело мужчины, забравшегося в вольер к тиграм. Об этом пишет Daily Pakistan.
Животные напали на мужчину 6 декабря в зоопарке, находящемся в городе Бахавалпур, провинция Пенджаб.  Сотруднику, занимавшийся уборкой территории, показлсоь крайне подохзрительным наличие ботинок в вольере. Когда он подошел, увидел растерзанное тело неизвестного мужчины, ноги которого съели хищники.

На место происшествия прибыла команда судебно-медицинских экспертов и начала расследование случившегося. Высокопоставленный правительственный чиновник Захир Анвар предположил, что у этого мужчины были нарушения психического здоровья, ибо человек в здравом уме не стал бы лезть в вольер. 

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону мужчина нашел в своей квартире больше 300 летучих мышей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#происшествия
#расследование
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В Багдаде район посольства США обстреляли ракетами
Shafaq: окрестности посольства США в Багдаде подверглись ракетному обстрелу
08 декабря 2023, 09:20

Фото: istock / Alexyz3d

Окрестности посольства США в особо охраняемой «зеленой зоне» в центре Багдада обстреляли. Об этом сообщает агентство Shafaq News, ссылаясь на источник в силах безопасности Ирака.

«В окрестностях американского посольства в Багдаде были слышны взрывы, а внутри здания включились сирены тревоги», — сказано в сообщении.
По предварительным данным, окружающую посольство территорию обстреляли несколькими ракетами. Кто совершил атаку, на данный момент неизвестно. 

Ранее официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви назвал общее число ракет, выпущенных ХАМАС за время конфликта. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также недавно поступала информация о том, что суд в Иране обязал США выплатить компенсацию за убийство генерала Сулеймани. 

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#сша
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#посольство
#обстрел
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