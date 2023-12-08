Трагическое совпадение: Выяснилось, почему в брянской школе выключили металлоискатель

Фото: РИА Новости / Андрей Мазунин
Б брянской школе в день стрельбы, 7 декабря, не работали рамки металлоискателя, потому что в этот день собирались вешать гирлянды к Новому году и не хотели нештатного срабатывания.
Как рассказали телеграм-каналу Baza сотрудники школы, обычно рамки работают. Причем, за 2 недели до трагедии в учебное учреждение приходили сотрудники Росгвардии, которые провели инструктаж по действиям в нештатных ситуациях.
Сообщение о стрельбе в гимназии №5 поступило в 9:15. Ученица 8А класса 14-летняя Алина А. принесла в школу ружье, спрятав его в тубусе, поднялась в классный кабинет, где шел урок биологии, и начала стрелять по одноклассникам, а затем покончила собой.
Ранее сообщалось, что сотрудники организации, которая занимались охраной брянской школы, задержаны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Сообщение о стрельбе в гимназии №5 поступило в 9:15. Ученица 8А класса 14-летняя Алина А. принесла в школу ружье, спрятав его в тубусе, поднялась в классный кабинет, где шел урок биологии, и начала стрелять по одноклассникам, а затем покончила собой.
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Алина Юрчак