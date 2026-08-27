Гирокоптер задел тросы фуникулёра, взорвался и рухнул вниз на глазах у родственника летевших

27 августа 2026, 00:46

Гирокоптер с двумя людьми задел тросы фуникулёра, взорвался и рухнул на землю в Италии

Фото: iStock/Pomidorisgogo

Два человека погибли при крушении гирокоптера в Италии. Сверхлёгкий летательный аппарат случайно задел кабели, загорелся и рухнул рядом с плотиной местного водохранилища, сообщает ANSA.