Гирокоптер задел тросы фуникулёра, взорвался и рухнул вниз на глазах у родственника летевших
Два человека погибли при крушении гирокоптера в Италии. Сверхлёгкий летательный аппарат случайно задел кабели, загорелся и рухнул рядом с плотиной местного водохранилища, сообщает ANSA.
Трагедия произошла в регионе Пьемонт, возле плотины Кампличчоли в Антрона-Шьеранко. Весь инцидент попал на видео — очевидцы поделились кадрами в соцсетях. Клип показывает, что двухместный гирокоптер летел на высоте около 1360 метров, но в определенный момент зацепил лопастями тросы фуникулёра.
Полыхающая машина упала вниз, все находившиеся на борту погибли. За полётом и крушением с земли наблюдал их родственник, брат 62-летнего пилота и муж 63-летней пассажирки. После катастрофы мужчину обнаружили в состоянии шока. Откуда именно взлетел гирокоптер, пока не установлено. Предположительно, погибшие занимались туристическими полётами.
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