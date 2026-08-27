Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой за лихачами на чёрном Opel в Петербурге

27 августа 2026, 00:22

В Петербурге сотрудники ДПС со стрельбой остановили влетевший в автобус чёрный Opel

Фото: iStock/Jack Quillin

На севере Санкт-Петербурга сотрудники ДПС со стрельбой остановили лихачей, которые пытались оторваться от правоохранителей на своем чёрном Opel. Об этом сообщает ​Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».





Уточняется, что погоня началась в районе Поклонной горы. По словам очевидцев, Opel несся с огромной скоростью. Сотрудники ДПС применили табельное оружие и сделали несколько выстрелов по колесам — местные жители насчитали не менее трех штук.





«Убегающий свернул прямо на пешеходную грунтовку и выехал через арку на другом конце двора. Оттуда, судя по всему, они выскочили по улице Симонова на проспект Просвещения, а затем вышли на Выборгское шоссе», — пояснил один из наблюдавших.