Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой за лихачами на чёрном Opel в Петербурге
В Петербурге сотрудники ДПС со стрельбой остановили влетевший в автобус чёрный Opel
На севере Санкт-Петербурга сотрудники ДПС со стрельбой остановили лихачей, которые пытались оторваться от правоохранителей на своем чёрном Opel. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
Уточняется, что погоня началась в районе Поклонной горы. По словам очевидцев, Opel несся с огромной скоростью. Сотрудники ДПС применили табельное оружие и сделали несколько выстрелов по колесам — местные жители насчитали не менее трех штук.
«Убегающий свернул прямо на пешеходную грунтовку и выехал через арку на другом конце двора. Оттуда, судя по всему, они выскочили по улице Симонова на проспект Просвещения, а затем вышли на Выборгское шоссе», — пояснил один из наблюдавших.Уходя от преследования, водитель Opel влетел в автобус, после чего трое мужчин выскочили из салона и попытались скрыться. Двоих полицейские задержали, последнему удалось уйти. По предварительным сведениям, лихачи выглядели трезвыми. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося и разыскивает третьего нарушителя.