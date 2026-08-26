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Стало известно о необычном формате праздника Юлии Пересильд

Юлия Пересильд организует концерт «Мандрагоры» на теплоходе в день рождения
Юлия Пересильд (Фото: Telegram @juliaperesild_tg)

Юлия Пересильд решила провести свой день рождения в необычном формате. Как выяснил Telegram-канал «Звездач», артистка проведёт праздничное выступление своей группы «Мандрагора» не на сцене, а на палубе теплохода.



Шоу состоится прямо во время прогулки по Химкинскому водохранилищу. Площадка вмещает всех желающих, и при полной заполняемости организаторы получат выручку более 800 тысяч рублей.

Учредители подготовят для гостей насыщенную программу: сначала теплоход отправится в путешествие по водной глади, затем участники встретят закат на борту, а кульминацией вечера станет живой концерт самой Пересильд.

Музыканты группы «Мандрагора» составят компанию певице на сцене. Билеты на мероприятие уже поступили в продажу. Их стоимость варьируется от 2500 до 7000 рублей в зависимости от категории места и близости к сцене.

Ольга Щелокова

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