Стало известно о необычном формате праздника Юлии Пересильд
Юлия Пересильд решила провести свой день рождения в необычном формате. Как выяснил Telegram-канал «Звездач», артистка проведёт праздничное выступление своей группы «Мандрагора» не на сцене, а на палубе теплохода.
Шоу состоится прямо во время прогулки по Химкинскому водохранилищу. Площадка вмещает всех желающих, и при полной заполняемости организаторы получат выручку более 800 тысяч рублей.
Учредители подготовят для гостей насыщенную программу: сначала теплоход отправится в путешествие по водной глади, затем участники встретят закат на борту, а кульминацией вечера станет живой концерт самой Пересильд.
Музыканты группы «Мандрагора» составят компанию певице на сцене. Билеты на мероприятие уже поступили в продажу. Их стоимость варьируется от 2500 до 7000 рублей в зависимости от категории места и близости к сцене.
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