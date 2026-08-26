Стало известно о необычном формате праздника Юлии Пересильд

26 августа 2026, 20:27

Юлия Пересильд организует концерт «Мандрагоры» на теплоходе в день рождения

Юлия Пересильд (Фото: Telegram @juliaperesild_tg)

Юлия Пересильд решила провести свой день рождения в необычном формате. Как выяснил Telegram-канал «Звездач», артистка проведёт праздничное выступление своей группы «Мандрагора» не на сцене, а на палубе теплохода.