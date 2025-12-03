Пожилая китаянка встала из гроба через несколько дней после своей «смерти»
В китайской провинции Гуанси 95-летняя пенсионерка Ли Сюфэн неожиданно «вернулась к жизни» после того, как соседи решили, что она умерла. Об этом 3 декабря сообщает газета Mirror.
Согласно материалу, местные жители запаниковали, когда обнаружили, что гроб с 95-летней Ли Сюфэн оказался пустым. В это время сама бабушка мирно готовила еду на своей кухне.
Инцидент произошел в феврале 2012 года. По китайской традиции, тело покойного должно оставаться в открытом гробу в доме некоторое время. Женщину положили туда 19 февраля, а похороны запланировали через шесть дней.
Издание отмечает, что Ли Сюфэн пережила состояние, известное как «искусственная смерть», при котором дыхание человека останавливается, но тело остается теплым.
