Пожилая китаянка встала из гроба через несколько дней после своей «смерти»

03 декабря 2025, 16:42

Mirror: в Китае 95-летняя умершая пенсионерка встала из гроба

В китайской провинции Гуанси 95-летняя пенсионерка Ли Сюфэн неожиданно «вернулась к жизни» после того, как соседи решили, что она умерла. Об этом 3 декабря сообщает газета Mirror.