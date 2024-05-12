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Гладков: Двоих погибших извлекли из-под завалов разрушенного в Белгороде дома

12 мая 2024, 17:27
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Двоих погибших извлекли из-под завалов разрушенного в Белгороде дома, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Из-под завалов достали двоих погибших. Личности устанавливаются. На месте работает следственный комитет», — написал губернатор.
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова


Напомним, 12 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО отразили очередную атаку украинских ракет на Белгородскую область. Осколок одной из них попал по жилому десятиэтажному дому на улице Щорса.

В результате попадания осколка обрушился целый подъезд многоквартирного дома.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт».
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Спасательные работы на месте происшествия продолжаются, под завалами могут оставаться люди.

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#белгородская область
#вячеслав гладков
#погибший
Российский триатлонист Сысоев погиб в ДТП
Участник Олимпийских игр в составе сборной России Сысоев погиб в ДТП
12 мая 2024, 17:59

Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

Российский триатлонист Игорь Сысоев, участвовавший в Олимпийских играх в Афинах и Пекине, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщили в пресс-службе Федерации триатлона России (ФТР).
ФТР выразила соболезнования родственникам и близким Сысоева. В заявлении Федерации отмечается, что он был выдающимся спортсменом и профессионалом.

На Олимпийских играх в Афинах Сысоев занял 15-е место, а через четыре года в Пекине достиг девятого места.

Ранее известный российский велогонщик, бывший член сборной России по велоспорту на шоссе Алексей Цатевич ушел из жизни в возрасте 35 лет.

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#соболезнования
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Мирошник рассказал, кто причастен к теракту в Белгороде
Мирошник: иностранные спонсоры имеют прямое отношение к теракту в Белгороде
12 мая 2024, 17:35

Фото: МЧС России

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что иностранные спонсоры режима в Киеве прямо связаны с терактом в Белгороде, и они несут ответственность за этот акт.
В своем Telegram-канале он утверждает, что именно западные страны снабдили украинских боевиков оружием, обучили их военному делу и финансировали их. После этого они предоставили им международную поддержку, что, по его мнению, легализует их военные действия и защищает от международного уголовного преследования.

Мирошник также отметил, что это временное явление, так как «киевский режим, его боевики и полевые командиры обязательно будут нести ответственность за совершенные деяния».

12 мая в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, после чего город подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате этого обстрела обрушился подъезд многоэтажного жилого дома с 1-го по 10-й этаж. На данный момент известно о 20 пострадавших гражданах города, включая двух несовершеннолетних.

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Против водителя упавшего в Мойку автобуса открыто дело о фиктивной регистрации мигрантов
СК завел против водителя Курбонова дело о фиктивной регистрации мигрантов
12 мая 2024, 16:50

Фото: пресс-службе судов Петербурга

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против водителя автобуса, который упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, по статье о фиктивной постановке на учет иностранных граждан.
Как сообщили в пресс-службе СК РФ, в ходе предварительного следствия было установлено, что водитель автобуса в период с февраля по март 2024 года за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учет не менее 10 иностранных граждан в своей квартире.

В связи с выявленным преступлением следственные органы Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу начали уголовное преследование по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее стало известно, суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца Рахматшоха Курбонова, который управлял рейсовым автобусом, упавшим с Поцелуева моста в Мойку.

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Под завалами белгородской многоэтажки может находиться семья из трёх человек
12 мая 2024, 16:08

Фото: пресс-службе судов Петербурга

Под завалами обрушившегося в Белгороде многоэтажного дома может оставаться семья из трёх человек, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, под завалами может находиться семья Гнедыш с пятого этажа — бабушка, мама Екатерина и её 8-летняя дочь Аврора.

Всего пропавшими без вести числятся десять человек.

В Минобороны РФ сообщили, что подъезд 10-этажного дома рухнул из-за попадания в него осколка украинской ракеты.

На месте завалов продолжают работать спасатели, которым несколько раз приходилось покидать место работы из-за непрекращающихся сигналов ракетной опасности.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, за страшным терактом в Белгороде стоит режим Владимира Зеленского, который спонсируют западные кураторы.

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Mash: ВСУ пытаются повторно ударить по разрушенному дому в Белгороде
12 мая 2024, 14:56

Фото: МЧС России

Украинские войска пытаются повторно ударить в жилой дом на улице Щорса в Белгороде, где работают спасатели, пишет Telegram-канал Mash.
Как отметил источник, в городе вновь звучит сигнал ракетной опасности. Сотрудники МЧС и волонтёры вынуждены прерывать поиски и отходить в убежище из-за угрозы прилёта.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о массированном обстреле, совершенном Вооруженными силами Украины, в результате чего в десятиэтажном доме произошло обрушение всего подъезда. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту этого теракта.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ходе отражения террористической атаки со стороны Украины, средства ПВО уничтожили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Осколки одной из сбитых ракет «Точка-У» повредили жилой дом на улице Щорса. По официальным данным число пострадавших при обрушении подъезда в многоэтажном доме в Белгороде увеличилось до 18 человек.

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Водителя упавшего в Мойку автобуса арестовали на два месяца
12 мая 2024, 13:59

Фото: объединенная пресс-служба судов города

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал водителя автобуса, упавшего в реку Мойку, Рахматшоха Курбонова до 9 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Курбонов признал свою вину в том, что управлял автобусом с неисправной тормозной системой.

Днем 10 мая под управлением Курбонова рейсовый автобус упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Согласно данным городского комитета по транспорту, водитель не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост. В результате автобус потерял управление, пробил ограду моста и упал в реку Мойку.

Спасатели эвакуировали девять человек из автобуса, однако семь пассажиров погибли.

Водителя автобуса задержали в тот же день. Ему предъявили обвинение по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до семи лет.

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Теракт в Белгороде: Сколько человек погибло и рухнут ли оставшиеся подъезды
Мурашко: При теракте в Белгороде пострадали 17 человек
12 мая 2024, 13:27

Фото: объединенная пресс-служба судов города

В результате прилёта украинского снаряда в Белгороде рухнул целый подъезд 10-этажного дома.
Всё, что известно о страшной трагедии на настоящий момент, расскажет редакция «Радио 1».

Что произошло


Около 11:40 по московскому времени Белгородская область подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, средства противовоздушной уничтожили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагмент одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» попал в жилой дом в Белгороде.

Обрушение подъезда 10-этажного дома


На улице Щорса в Белгороде обрушился целый подъезд 10-этажного дома. Спустя некоторое время в Telegram-каналах начали появляться кадры, на которых видно, как в район второго этажа многоэтажки прилетает снаряд.

В СМИ сообщили, что существует риск обрушения и остальных подъездов многоквартирного дома, всех его жильцов экстренно эвакуировали.

Крыша 10-этажки в Белгороде рухнула на спасателей


На место обрушения многоэтажного дома в Белгороде прибыли сотрудники МЧС. Когда спасатели разбирали завалы, 10-этажка обрушилась во второй раз. На обнародованных кадрах видно, как крыша пострадавшего дома падает прямо на МЧСников. К счастью, никто из них не пострадал.

Как пишет Telegram-канал 112, из-под завалов до сих пор слышны крики людей.

Гладков помогает разбирать завалы рухнувшего дома


На место обрушения 10-этажного дома в Белгороде экстренно прибыл глава региона Вячеслав Гладков. На кадрах, которые публикуют СМИ, видно, как губернатор помогает разбирать завалы со спасателями и местными жителями.

СК возбудил уголовное дело по статье теракт


По факту обрушения подъезда 10-этажного жилого дома в Белгороде Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

«12 мая вследствие атаки вооружённых формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Погибшие и пострадавшие при теракте в Белгороде


Точных данных о погибших и пострадавших при обрушении 10-этажки в Белгороде пока нет, спасатели продолжают разбирать завалы. По словам главы Минздрава РФ Михаил Мурашко, в результате теракта пострадали 17 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

СМИ уже сообщали информацию о погибших. По информации Telegram-канала SHOT, в результате теракта в Белгороде погибли четыре человека, Mash же пишет, что количество погибших возросло до семи.

Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

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В Белгороде подъезд жилого дома обрушился в результате обстрела ВСУ
#теракт
#белгородская область
#всу
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МИД сообщил о внезапной смерти российского посла в Мозамбике
12 мая 2024, 12:43

Фото: istock / tomertu

Посол России в Мозамбике Александр Суриков внезапно скончался в Мапуту. Предварительной версией причины его смерти является инсульт, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ агентству ТАСС.
«В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике Александр Суриков. Предварительная версия — инсульт. В ближайшее время ведомство разместит официальный некролог», — отметили в дипведомстве.
Александр Суриков был назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Мозамбике в июле 2017 года. Он занимался дипломатической деятельностью с 1978 года и до этого работал на должности директора департамента Африки в МИД России в период с 2016 по 2017 годы.

Сурикову на момент смерти было 68 лет.

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Под завалами многоэтажки, рухнувшей от прилёта снаряда ВСУ, погиб ребёнок
12 мая 2024, 12:27

Фото: iStock/eranicle

В результате прилёта украинского снаряда по многоэтажному дому в Белгороде погиб ребёнок, об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Около 11:30 по московскому времени стало известно, что по 10-этажному дому на улице Щорса прилетел украинский снаряд. Целый подъезд многоэтажки разлетелся на кирпичи.

Предположительно, Вооружённые силы Украины ударили по жилому дому из реактивной системы залпового огня «Ольха».

Telegram-канал Mash пишет, что из-под завалов уже извлекли семерых погибших, ещё 15 человек госпитализируют.

Точных данных о погибших и пострадавших пока нет.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

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