Гладков: Двоих погибших извлекли из-под завалов разрушенного в Белгороде дома

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Двоих погибших извлекли из-под завалов разрушенного в Белгороде дома, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Из-под завалов достали двоих погибших. Личности устанавливаются. На месте работает следственный комитет», — написал губернатор.Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Напомним, 12 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО отразили очередную атаку украинских ракет на Белгородскую область. Осколок одной из них попал по жилому десятиэтажному дому на улице Щорса.
В результате попадания осколка обрушился целый подъезд многоквартирного дома.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт».
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Спасательные работы на месте происшествия продолжаются, под завалами могут оставаться люди.
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Евгения Парфентьева