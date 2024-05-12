Mash: ВСУ пытаются повторно ударить по разрушенному дому в Белгороде

Фото: МЧС России
Украинские войска пытаются повторно ударить в жилой дом на улице Щорса в Белгороде, где работают спасатели, пишет Telegram-канал Mash.
Как отметил источник, в городе вновь звучит сигнал ракетной опасности. Сотрудники МЧС и волонтёры вынуждены прерывать поиски и отходить в убежище из-за угрозы прилёта.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о массированном обстреле, совершенном Вооруженными силами Украины, в результате чего в десятиэтажном доме произошло обрушение всего подъезда. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту этого теракта.
Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ходе отражения террористической атаки со стороны Украины, средства ПВО уничтожили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Осколки одной из сбитых ракет «Точка-У» повредили жилой дом на улице Щорса. По официальным данным число пострадавших при обрушении подъезда в многоэтажном доме в Белгороде увеличилось до 18 человек.
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В Белгороде подъезд жилого дома обрушился в результате обстрела ВСУ
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о массированном обстреле, совершенном Вооруженными силами Украины, в результате чего в десятиэтажном доме произошло обрушение всего подъезда. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту этого теракта.
Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ходе отражения террористической атаки со стороны Украины, средства ПВО уничтожили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Осколки одной из сбитых ракет «Точка-У» повредили жилой дом на улице Щорса. По официальным данным число пострадавших при обрушении подъезда в многоэтажном доме в Белгороде увеличилось до 18 человек.
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В Белгороде подъезд жилого дома обрушился в результате обстрела ВСУ
Артем Кузьмин