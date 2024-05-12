Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Mash: ВСУ пытаются повторно ударить по разрушенному дому в Белгороде

Mash: ВСУ пытаются повторно ударить по разрушенному дому в Белгороде

12 мая 2024, 14:56
Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Украинские войска пытаются повторно ударить в жилой дом на улице Щорса в Белгороде, где работают спасатели, пишет Telegram-канал Mash.
Как отметил источник, в городе вновь звучит сигнал ракетной опасности. Сотрудники МЧС и волонтёры вынуждены прерывать поиски и отходить в убежище из-за угрозы прилёта.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о массированном обстреле, совершенном Вооруженными силами Украины, в результате чего в десятиэтажном доме произошло обрушение всего подъезда. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту этого теракта.



Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ходе отражения террористической атаки со стороны Украины, средства ПВО уничтожили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Осколки одной из сбитых ракет «Точка-У» повредили жилой дом на улице Щорса. По официальным данным число пострадавших при обрушении подъезда в многоэтажном доме в Белгороде увеличилось до 18 человек.

Читайте также:

Крыша над разрушенным подъездом дома в Белгороде упала на спасателей

Mash: Минимум три человека погибли при обрушении подъезда дома в Белгороде

В Белгороде подъезд жилого дома обрушился в результате обстрела ВСУ
#губернатор
#дело
#подъезд
#следственный комитет
#мчс
#дом
#уголовное дело
#поиски
#жилой дом
#человек
#сотрудники
#дома
#крыша
#Вячеслав Гладков
#всу
#пво
Водителя упавшего в Мойку автобуса арестовали на два месяца
12 мая 2024, 13:59

Фото: объединенная пресс-служба судов города

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал водителя автобуса, упавшего в реку Мойку, Рахматшоха Курбонова до 9 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Курбонов признал свою вину в том, что управлял автобусом с неисправной тормозной системой.

Днем 10 мая под управлением Курбонова рейсовый автобус упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Согласно данным городского комитета по транспорту, водитель не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост. В результате автобус потерял управление, пробил ограду моста и упал в реку Мойку.

Спасатели эвакуировали девять человек из автобуса, однако семь пассажиров погибли.

Водителя автобуса задержали в тот же день. Ему предъявили обвинение по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до семи лет.

Читайте также:

В компании «Такси», автобус которой упал в реку в Петербурге, прошли обыски

Утонувший автобус подняли со дна Мойки – видео

Момент аварии в Питере, после которой автобус упал в Мойку, попал на видео
#спасатели
#мост
#автобус
#смерть
#такси
#обвинение
#видео
#водитель
#аварии
#нарушение
#наказание
#человек
#компании
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Теракт в Белгороде: Сколько человек погибло и рухнут ли оставшиеся подъезды
Мурашко: При теракте в Белгороде пострадали 17 человек
12 мая 2024, 13:27

Фото: объединенная пресс-служба судов города

В результате прилёта украинского снаряда в Белгороде рухнул целый подъезд 10-этажного дома.
Всё, что известно о страшной трагедии на настоящий момент, расскажет редакция «Радио 1».

Что произошло


Около 11:40 по московскому времени Белгородская область подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, средства противовоздушной уничтожили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагмент одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» попал в жилой дом в Белгороде.

Обрушение подъезда 10-этажного дома


На улице Щорса в Белгороде обрушился целый подъезд 10-этажного дома. Спустя некоторое время в Telegram-каналах начали появляться кадры, на которых видно, как в район второго этажа многоэтажки прилетает снаряд.

В СМИ сообщили, что существует риск обрушения и остальных подъездов многоквартирного дома, всех его жильцов экстренно эвакуировали.

Крыша 10-этажки в Белгороде рухнула на спасателей


На место обрушения многоэтажного дома в Белгороде прибыли сотрудники МЧС. Когда спасатели разбирали завалы, 10-этажка обрушилась во второй раз. На обнародованных кадрах видно, как крыша пострадавшего дома падает прямо на МЧСников. К счастью, никто из них не пострадал.

Как пишет Telegram-канал 112, из-под завалов до сих пор слышны крики людей.

Гладков помогает разбирать завалы рухнувшего дома


На место обрушения 10-этажного дома в Белгороде экстренно прибыл глава региона Вячеслав Гладков. На кадрах, которые публикуют СМИ, видно, как губернатор помогает разбирать завалы со спасателями и местными жителями.

СК возбудил уголовное дело по статье теракт


По факту обрушения подъезда 10-этажного жилого дома в Белгороде Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

«12 мая вследствие атаки вооружённых формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Погибшие и пострадавшие при теракте в Белгороде


Точных данных о погибших и пострадавших при обрушении 10-этажки в Белгороде пока нет, спасатели продолжают разбирать завалы. По словам главы Минздрава РФ Михаил Мурашко, в результате теракта пострадали 17 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

СМИ уже сообщали информацию о погибших. По информации Telegram-канала SHOT, в результате теракта в Белгороде погибли четыре человека, Mash же пишет, что количество погибших возросло до семи.

Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Читайте также:

Под завалами многоэтажки, рухнувшей от прилёта снаряда ВСУ, погиб ребёнок

Mash: Количество погибших под завалами многоэтажки в Белгороде возросло до 7

В Белгороде подъезд жилого дома обрушился в результате обстрела ВСУ
#теракт
#белгородская область
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД сообщил о внезапной смерти российского посла в Мозамбике
12 мая 2024, 12:43

Фото: istock / tomertu

Посол России в Мозамбике Александр Суриков внезапно скончался в Мапуту. Предварительной версией причины его смерти является инсульт, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ агентству ТАСС.
«В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике Александр Суриков. Предварительная версия — инсульт. В ближайшее время ведомство разместит официальный некролог», — отметили в дипведомстве.
Александр Суриков был назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Мозамбике в июле 2017 года. Он занимался дипломатической деятельностью с 1978 года и до этого работал на должности директора департамента Африки в МИД России в период с 2016 по 2017 годы.

Сурикову на момент смерти было 68 лет.

Читайте также:

Британский католический священник рассказал прихожанам, что «Иисус умер с эрекцией»

Вице-канцлер Швейцарии Симонацци умер в 55 лет во время похода в горы

Убивший и расчленивший свою девушку мужчина умер в день ареста
#инсульт
#мид
#священник
#посол
#мужчина
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Под завалами многоэтажки, рухнувшей от прилёта снаряда ВСУ, погиб ребёнок
12 мая 2024, 12:27

Фото: iStock/eranicle

В результате прилёта украинского снаряда по многоэтажному дому в Белгороде погиб ребёнок, об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Около 11:30 по московскому времени стало известно, что по 10-этажному дому на улице Щорса прилетел украинский снаряд. Целый подъезд многоэтажки разлетелся на кирпичи.

Предположительно, Вооружённые силы Украины ударили по жилому дому из реактивной системы залпового огня «Ольха».

Telegram-канал Mash пишет, что из-под завалов уже извлекли семерых погибших, ещё 15 человек госпитализируют.

Точных данных о погибших и пострадавших пока нет.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Читайте также:

Mash: Количество погибших под завалами многоэтажки в Белгороде возросло до 7

Появились страшные кадры удара ракеты по десятиэтажному дому в Белгороде

Mash: Минимум три человека погибли при обрушении подъезда дома в Белгороде
#белгородская область
#атака
#всу
#труп
#ребёнок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Водитель утонувшего в Петербурге автобуса признал вину и раскаялся
12 мая 2024, 12:21

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Водитель упавшего и утонувшего в Мойке автобуса Рахматшох Курбонов заявил, что признаёт свою вину и раскаивается. Об этом он сказал в своём выступлении на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга.
В суд водителя доставили для избрания ему меры пресечения, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем за собой смерть двух и более человек. На процесс приглашён переводчик. У Курбонова есть два защитника.

По версии обвиняемого, он управлял автобусом с неисправной тормозной системой. Водитель принёс свои извинения и соболезнования родственникам погибших. Сообщается, что в компании-перевозчике в течение нескольких дней нарушался график работы Курбонова, ему не обеспечивалось необходимое время отдыха между сменами.

Читайте также:

В компании «Такси», автобус которой упал в реку в Петербурге, прошли обыски

Утонувший автобус подняли со дна Мойки – видео

Автобус с пассажирами тонет в Петербурге – видео
#суд
#смерть
#водитель
#человек
#соболезнования
#график
#меры
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Mash: Количество погибших под завалами многоэтажки в Белгороде возросло до 7
12 мая 2024, 12:10

Фото: iStock/gorodenkoff

Минимум семь человек погибли под завалами 10-этажного дома в Белгороде, об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, минимум семерых погибших извлекли из-под завалов разрушенного под обстрелом ВСУ дома. Ещё 15 человек пострадали, сейчас их экстренно госпитализируют.

Как пишет ТАСС, на место происшествия прибыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, он помогает разбирать завалы разрушенного дома.

Также сообщается, что существует риск обрушения всего десятиэтажного дома. Жителей соседних подъездов эвакуируют.

Предположительно, снаряд, разрушивший дом, был выпущен из РСЗО «Ольха».

Читайте также:

В Белгороде подъезд жилого дома обрушился в результате обстрела ВСУ

Mash: Минимум три человека погибли при обрушении подъезда дома в Белгороде

Гладков опубликовал видео с места обрушения 10-этажки в Белгороде
#белгородская область
#всу
#обстрел
#труп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гладков опубликовал видео с места обрушения 10-этажки в Белгороде
12 мая 2024, 11:49

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате обстрела со стороны ВСУ обрушился целый подъезд 10-этажного жилого дома, кадры с места происшествия публикует в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Выехал на место. Все подробности позже», — сообщил глава Белгородской области.

Telegram-канал Mash сообщает минимум о трёх погибших и десяти пострадавших.

Также есть информация, что вскоре рухнуть может вся десятиэтажка. Жителей соседних подъездов экстренно эвакуируют из здания.

Примерно за 20 минут до обрушения дома Вячеслав Гладков сообщал об угрозе ракетной опасности в регионе.

Читайте также:

В Белгороде подъезд жилого дома обрушился в результате обстрела ВСУ

При ночной атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали восемь человек

В Белгороде после атаки ВСУ повреждены два многоэтажных дома и «Белгород Арена»
#вячеслав гладков
#белгородская область
#всу
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Белгороде подъезд жилого дома обрушился в результате обстрела ВСУ
12 мая 2024, 11:38

Фото: iStock/Srdjanns74

В Белгороде целый подъезд жилого дома обрушился после попадания украинского снаряда, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, украинский снаряд попал в жилой многоэтажный дом на улице Щорса.

Предварительно, обрушились сразу десять этажей.

В настоящий момент известно о трёх пострадавших, людей продолжают доставать из-под завалов.

Telegram-канал SHOT пишет, что ​существует угроза обрушения всего многоквартирного дома, сейчас жителей десятиэтажки экстренно эвакуируют.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об угрозе ракетной опасности на территории региона.

Читайте также:

Беспилотник со взрывчаткой нашли на территории свинокомплекса под Белгородом

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Восемь человек пострадали при атаке на Белгородскую область, сообщил Гладков
#белгородская область
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Машина с подростками утонула в реке в Ленобласти, есть погибшие
12 мая 2024, 10:44

Фото: istockphoto/zabelin

В Ленинградской области автомобиль, в котором ехали подростки, упал в реку. Несколько ребят погибли.
Трагедия произошла в ночь на 12 в посёлке Рощино, сообщает «Рен ТВ». Автомобиль Skoda не удержался на дорожном полотне и съехал в реку Рощинка, где быстро ушёл под воду. По сообщению аварийно-спасательной службы Ленинградской области, в салоне машины находились пятеро подростков.

Двое из них сумели самостоятельно выбраться из автомобиля и вплавь добрались до берега. Сейчас они госпитализированы в медицинское учреждение с переохлаждением. Тела двоих погибших обнаружили и вытащили на берег водолазы. Поиски ещё одного подростка продолжаются. Правоохранителями начата проверка по факту происшедшего.

Читайте также:

Автобус с пассажирами тонет в Петербурге – видео

Тело водителя утонувшей машины с бойцами СВО нашли в реке

В Петербурге Mercedes с беременной утонул в Неве, пока любовник курил
#проверка
#трагедия
#автомобиль
#ночь
#поиски
#машины
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф