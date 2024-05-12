Под завалами белгородской многоэтажки может находиться семья из трёх человек

Видео: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Под завалами обрушившегося в Белгороде многоэтажного дома может оставаться семья из трёх человек, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, под завалами может находиться семья Гнедыш с пятого этажа — бабушка, мама Екатерина и её 8-летняя дочь Аврора.
Всего пропавшими без вести числятся десять человек.
В Минобороны РФ сообщили, что подъезд 10-этажного дома рухнул из-за попадания в него осколка украинской ракеты.
На месте завалов продолжают работать спасатели, которым несколько раз приходилось покидать место работы из-за непрекращающихся сигналов ракетной опасности.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, за страшным терактом в Белгороде стоит режим Владимира Зеленского, который спонсируют западные кураторы.
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Крыша над разрушенным подъездом дома в Белгороде упала на спасателей
Всего пропавшими без вести числятся десять человек.
В Минобороны РФ сообщили, что подъезд 10-этажного дома рухнул из-за попадания в него осколка украинской ракеты.
На месте завалов продолжают работать спасатели, которым несколько раз приходилось покидать место работы из-за непрекращающихся сигналов ракетной опасности.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, за страшным терактом в Белгороде стоит режим Владимира Зеленского, который спонсируют западные кураторы.
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Крыша над разрушенным подъездом дома в Белгороде упала на спасателей
Евгения Парфентьева