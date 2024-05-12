Теракт в Белгороде: Сколько человек погибло и рухнут ли оставшиеся подъезды

Видео: МЧС России
В результате прилёта украинского снаряда в Белгороде рухнул целый подъезд 10-этажного дома.
Всё, что известно о страшной трагедии на настоящий момент, расскажет редакция «Радио 1».
Около 11:40 по московскому времени Белгородская область подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, средства противовоздушной уничтожили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагмент одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» попал в жилой дом в Белгороде.
На улице Щорса в Белгороде обрушился целый подъезд 10-этажного дома. Спустя некоторое время в Telegram-каналах начали появляться кадры, на которых видно, как в район второго этажа многоэтажки прилетает снаряд.
В СМИ сообщили, что существует риск обрушения и остальных подъездов многоквартирного дома, всех его жильцов экстренно эвакуировали.
На место обрушения многоэтажного дома в Белгороде прибыли сотрудники МЧС. Когда спасатели разбирали завалы, 10-этажка обрушилась во второй раз. На обнародованных кадрах видно, как крыша пострадавшего дома падает прямо на МЧСников. К счастью, никто из них не пострадал.
Как пишет Telegram-канал 112, из-под завалов до сих пор слышны крики людей.
На место обрушения 10-этажного дома в Белгороде экстренно прибыл глава региона Вячеслав Гладков. На кадрах, которые публикуют СМИ, видно, как губернатор помогает разбирать завалы со спасателями и местными жителями.
По факту обрушения подъезда 10-этажного жилого дома в Белгороде Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт».
«12 мая вследствие атаки вооружённых формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Точных данных о погибших и пострадавших при обрушении 10-этажки в Белгороде пока нет, спасатели продолжают разбирать завалы. По словам главы Минздрава РФ Михаил Мурашко, в результате теракта пострадали 17 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
СМИ уже сообщали информацию о погибших. По информации Telegram-канала SHOT, в результате теракта в Белгороде погибли четыре человека, Mash же пишет, что количество погибших возросло до семи.
Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
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Mash: Количество погибших под завалами многоэтажки в Белгороде возросло до 7
В Белгороде подъезд жилого дома обрушился в результате обстрела ВСУ
Что произошло
Около 11:40 по московскому времени Белгородская область подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, средства противовоздушной уничтожили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагмент одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» попал в жилой дом в Белгороде.
Обрушение подъезда 10-этажного дома
На улице Щорса в Белгороде обрушился целый подъезд 10-этажного дома. Спустя некоторое время в Telegram-каналах начали появляться кадры, на которых видно, как в район второго этажа многоэтажки прилетает снаряд.
В СМИ сообщили, что существует риск обрушения и остальных подъездов многоквартирного дома, всех его жильцов экстренно эвакуировали.
Крыша 10-этажки в Белгороде рухнула на спасателей
На место обрушения многоэтажного дома в Белгороде прибыли сотрудники МЧС. Когда спасатели разбирали завалы, 10-этажка обрушилась во второй раз. На обнародованных кадрах видно, как крыша пострадавшего дома падает прямо на МЧСников. К счастью, никто из них не пострадал.
Как пишет Telegram-канал 112, из-под завалов до сих пор слышны крики людей.
Гладков помогает разбирать завалы рухнувшего дома
На место обрушения 10-этажного дома в Белгороде экстренно прибыл глава региона Вячеслав Гладков. На кадрах, которые публикуют СМИ, видно, как губернатор помогает разбирать завалы со спасателями и местными жителями.
СК возбудил уголовное дело по статье теракт
По факту обрушения подъезда 10-этажного жилого дома в Белгороде Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт».
«12 мая вследствие атаки вооружённых формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Погибшие и пострадавшие при теракте в Белгороде
Точных данных о погибших и пострадавших при обрушении 10-этажки в Белгороде пока нет, спасатели продолжают разбирать завалы. По словам главы Минздрава РФ Михаил Мурашко, в результате теракта пострадали 17 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
СМИ уже сообщали информацию о погибших. По информации Telegram-канала SHOT, в результате теракта в Белгороде погибли четыре человека, Mash же пишет, что количество погибших возросло до семи.
Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
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Под завалами многоэтажки, рухнувшей от прилёта снаряда ВСУ, погиб ребёнок
Mash: Количество погибших под завалами многоэтажки в Белгороде возросло до 7
В Белгороде подъезд жилого дома обрушился в результате обстрела ВСУ
Евгения Парфентьева