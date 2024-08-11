Гладков: мирного жителя ранил FPV-дрон в Белгородской области

Молодая мать из Орска жестоко расправилась со своей трехмесячной дочерью. Оказалось, что девушка страдает психическим расстройством и уже после родов заявляла о намерении избавиться от дочери. Что известно о родительнице-изверге и какова судьба ее первого ребенка расскажет редакция «Радио 1».