Гладков: мирного жителя ранил FPV-дрон в Белгородской области

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В Белгородской области пострадал один человек в результате атаки украинского FPV-дрона. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Уточняется, что все произошло накануне в хуторе Лозовая Рудка. Известно, что пострадавший отказывался покидать населенный пункт ранее.
«Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги сегодня попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ [центральную районную больницу]», — говорится в посте чиновника.Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Тогда руководство Донецкой и Луганской народных республик попросило Москву о помощи в противостоянии агрессии со стороны Киева.
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