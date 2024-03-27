Гладков: На подлёте к Белгороду сбито 18 воздушных целей, ранен один человек

Фото: сайт Кремля
Система ПВО сбила 18 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, есть один пострадавший мужчина, который получил осколочные ранения.
Ранее SHOT сообщил о серии взрывов непосредственно над Белгородом. Непосредственно перед этим в регионе объявили ракетную опасность и завыли сирены тревоги. Власти просят жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.
Так, на территории Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности, что предполагает активизацию деятельности силовых структур, проведение проверок на вокзалах и в многолюдных местах, повышенную готовность медицинских учреждений и усиленное охранное сопровождение стратегически важных объектов.
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За неделю обстрелов в Белгородской области 16 человек погибли и 98 пострадали
Артем Путинцев