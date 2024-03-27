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Гладков: На подлёте к Белгороду сбито 18 воздушных целей, ранен один человек

27 марта 2024, 01:08
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Система ПВО сбила 18 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, есть один пострадавший мужчина, который получил осколочные ранения.




Ранее SHOT сообщил о серии взрывов непосредственно над Белгородом. Непосредственно перед этим в регионе объявили ракетную опасность и завыли сирены тревоги. Власти просят жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Так, на территории Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности, что предполагает активизацию деятельности силовых структур, проведение проверок на вокзалах и в многолюдных местах, повышенную готовность медицинских учреждений и усиленное охранное сопровождение стратегически важных объектов.


Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вячеслав гладков
#белгородская область
#пострадавший
#пво
#украина
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МВД: В Подмосковье полицейский столкнулся сразу с четырьмя автомобилями
В Химках арестовали сотрудника полиции за столкновение с четырьмя машинами сразу
27 марта 2024, 00:39

Фото: iStock/blinow61

В подмосковных Химках задержан сотрудник местного РОВД, причастный к столкновению сразу с четырьмя автомобилями. Об этом сообщает ГУ МВД по Московской области.
Как сообщили в ведомстве, 25 марта на улице Мира водитель «Ниссана» повредил три стоящих на парковке машины. Затем владелец иномарки столкнулся с двигавшимся мимо BMW и скрылся с места происшествия.

Правоохранители смогли быстро выяснить личность преступника, которым оказался сотрудник Сходненского отдела полиции города Химки. В подмосковном главке МВД заявили, что его уволят из органов и он предстанет перед законом. В настоящее время проводится служебная проверка всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде полицейские на патрульной машине сбили подростка на пешеходном переходе. К их чести, . сотрудники правопорядка сразу же вызвали на место происшествия скорую помощь.

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#химки
#мвд московской области
#полицейские
#столкновение
#дтп
#арест
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SHOT: Над Белгородом звучат взрывы, работает ПВО
27 марта 2024, 00:22

Фото: iStock/RamonCast

Украина снова обстреливает Белгородскую область. По информации Telegram-канала SHOT, cерия взрывов прогремела непосредствено над Белгородом. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны.
Очевидцы рассказали, что около получаса назад были слышны взрывы, а в небе видны яркие вспышки.

Непосредственно перед этим в регионе объявили ракетную опасность и завыли сирены тревоги. Власти просят жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Так, на территории Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности, что предполагает активизацию деятельности силовых структур, проведение проверок на вокзалах и в многолюдных местах, повышенную готовность медицинских учреждений и усиленное охранное сопровождение стратегически важных объектов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#взрывы
#пво
#белгородская область
#ракетная опасность
#всу
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РБК: Одна из посетительниц «Крокус Сити Холла» рассказала хронологию теракта
26 марта 2024, 23:26

Фото: iStock/fergregory

Посетительница концерта в «Крокусе» Дарья рассказала на телеканале РБК подробную хронологию дня теракта. По её словам, вначале она не поняла, что происходит, находясь на балконе, и заподозрила неладное, только когда увидела убегающих билетёров.
«Да, их могли набрать вчера вечером, и они просто хотели подработать, но тем не менее, как будто бы, если бы они кричали: «Стрельба, ложитесь!», возможно, спаслось бы больше людей, и если людей брали бы с собой», — рассказала девушка в эфире программы ЧЭЗ.

Когда угроза теракта стала понятной и осязаемой, Дарья весте с окружающими её людьми легла на пол, и вскоре раздались звуки выстрелов. Тогда она решила вместе с остальными выбираться из зала — но куда бежать, было непонятно. В итоге девушке и сопровождавшим её другим посетителям концерта удалось выбраться на парковку через служебный коридор в районе центрального входа в «Крокус», после чего они побежали в сторону торгового центра «Твой дом».

Теракт в Красногорске был совершён вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли стрельбу по зрителям концерта и персоналу, а затем устроили пожар.

Специалисты МЧС полностью ликвидировали последствия пожара в зале и закончили разбор завалов. Спасатели разобрали и вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций. В аварийно-спасательных работах участвовали более 1 тыс. специалистов и свыше 300 единиц техники.

По последним данным, предоставленным Следственным комитетом РФ, во время трагедии в концертном зале погибли 139 человек. Ещё 182 человека пострадали от ран, огня и дыма. Большинство погибших задохнулись в дыму, который возник после того, как террористы подожгли разлитую горючую жидкость и вспыхнул пожар, охвативший всё здание. На 20:00 по Москве поимённый список погибших включает в себя 120 фамилий.

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* террористическая организация, запрещенная в России
#крокус сити холл
#теракт
#московская область
#терроризм
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База США в Сирии подверглась атаке
РИА Новости: База США на газовом месторождении в Сирии была атакована
26 марта 2024, 23:12

Фото: iStock/Bill Chizek

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали военную базу США на газовом месторождении «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает РИА Новости.
По данным источников агентства, после инцидента в небо поднялся самолет ВВС США, а в районе базы начался пожар. Информации о жертвах или разрушении на данный момент нет.

Ранее Минобороны Сирии об ударах авиации Соединенных Штатаов. Американские военные самолеты и беспилотники подвергли бомбардировке «ряд городов, деревень и военных объектов» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон пока не готов прекратить атаковать цели на Ближнем Востоке.

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#сирия
#сша
#удар
#авиация
#военные
#база
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Суд Петербурга арестовал подозреваемых за попытку совершить теракт
Суд Петербурга арестовал мужчину и подростка за попытку теракта на ж/д станции
26 марта 2024, 22:21

Фото: istock / Yingko

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал подростка и мужчину за попытку совершить теракт около железнодорожной станции «Удельная». Преступники подожгли батарейный шкаф, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Телеграм-канале.
Задержанные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.1 ст.205 УК РФ (попытка террористического акта).

По данным следствия, преступникам не удалось довести начатое до конца из-за опасений быть пойманными на месте поджога.

«Суд ходатайства следствия удовлетворил, избрав фигурантам стражу по 24.05.2024», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что полиция Липецка начала проверку после высказываний местной жительницы о теракте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#преступники
#ук
#теракт
#станции
#рф
#служба
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ЦАХАЛ заявила о ликвидации в секторе Газа «третьего номера» ХАМАС Марвана Иссы
26 марта 2024, 22:04

Фото: istock / Racide

Разведывательные данные ЦАХАЛ подтвердили факт уничтожения в Газе заместителя командующего боевым крылом радикального палестинского движения Марвана Иссы — «третьего номера» в иерархии ХАМАС. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
«Сегодня вечером, после того как мы проверили все разведданные и удостоверились на 100%, мы сообщаем на основании разведданных Службы общей безопасности и Управления военной разведки, что Марван Исса был уничтожен во время нашей атаки две недели назад вместе с Рази Абу Тамаа», — сообщил он.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал единственный способ ликвидировать ХАМАС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#хамас
#операция
#армия
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В отношении Конашенка возбудили уголовное дело из-за высказываний о теракте в «Крокусе»
Художник Конашенок стал фигурантом дела о публичном оправдании терроризма
26 марта 2024, 22:01

Фото: istock / Akintevs

В отношении задержанного художника Николая Конашенка возбудили дело о публичном оправдании терроризма после постов о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
Петербуржца задержали в аэропорту Пулково при попытке покинуть Россию и доставили в отдел полиции.

Теперь дизайнеру по 2-й части статьи 205.2 УК РФ грозит до семи лет тюремного заключения. Его супруга Роксана Шатуновская из-за скандала после постов в запрещенной социальной сети объявила об уходе с поста генерального директора «Новой Голландии».

Публикации, о которых идет речь, были вскоре удалены. Но их скриншоты успели опубликовать некоторые Телеграм-каналы.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным, при теракте погибли 139 человек, 182 пострадали.

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#дело
#соцсети
#ук
#террористы
#человек
#рф
#теракт
#уголовное дело
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Губернатор Воробьёв поблагодарил спасателей за работу на месте теракта в «Крокусе»
26 марта 2024, 21:01

Фото и видео: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вновь побывал на месте теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Он поблагодарил спасателей, завершивших поисковые работы на месте трагедии.
«Спасибо всем, кто принимал участие в работах: спасателям, кинологам, отрядам «Центроспаса» и центру «Лидер» – всего это более тысячи человек. Вы все проделали большую, тяжёлую – и физически, и эмоционально – работу, и проделали ее достойно. Трагедия сплотила всю страну, никого не оставила равнодушным. И очень важно знать, что рядом есть профессионалы, на которых всегда можно положиться», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
В нём он опубликовал видео встречи с представителями экстренных служб, отметив, что за время ликвидации последствий пожара в «Крокусе» они обследовали более 8 тыс. кв. м. территории.

Спасатели доложили Воробьёву об окончании этого этапа работ, отметив, что пострадавших под завалами больше нет.

Теракт в Красногорске был совершён вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли стрельбу по зрителям концерта и персоналу, а затем устроили пожар.

Специалисты МЧС полностью ликвидировали последствия пожара в зале и закончили разбор завалов. Спасатели разобрали и вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций. В аварийно-спасательных работах участвовали более 1 тыс. специалистов и свыше 300 единиц техники.

МЧС публиковало обновлённый список погибших в «Крокусе». В нём – 120 фамилий. Минздрава региона обновил список пострадавших. Всего в нём значатся 119 пациентов.


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#теракт
#спасатели
#губернатор
#андрей воробьёв
#красногорск
#крокус сити холл
#московская область
#подмосковье
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В Ростовской области обнаружили склад боеприпасов в подвале многоквартирного дома
Под Ростовом отец и сын нашли склад с боеприпасами в кладовке многоэтажки
26 марта 2024, 20:41

Фото: istock / Wachira Wacharapathom

Двое жителей Ростовской области нашли склад боеприпасов в собственной кладовке многоквартирного дома. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.
Схрон боеприпасов был найден в доме по проспекту Ленина в Аксае. Сообщается, что боеприпасы нашли отец и сын, они сами передали все правоохранителям. Еще один сын владельца — ветеран спецоперации.

«Младшего, который в другом городе работает, поехали опрашивать», — сообщил собеседник издания.
Сейчас на месте работают силовики. Проводится экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее российский военнослужащий рассказал о массовом применении ВСУ запрещённого оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#боеприпасы
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