В Белгородской области сбили 13 воздушных целей, двое ранены

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Российские силы ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом 13 воздушных целей на подлёте к городу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, в результате атаки пострадали два человека в поселке Дубовое. Также в регионе повреждены 20 частных жилых домовладения и одна хозяйственная постройка.
Ранее ГУ МЧС России по Белгородской области объявляло о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, она длилась около 40 минут. Местные жители сообщали, что сверху сыплются осколки.
На днях около 400 детей и их родителей прибыли в Подмосковье из Белгородской области. Их разместили в детских оздоровительных лагерях. Санкт-Петербург примет 800 детей из обстреливаемого региона, в Самарскую и Астраханскую области отправили 690 белгородских детей, в Дагестан — 500 детей.
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Ювелина Бернст