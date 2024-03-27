SHOT: Над Белгородом звучат взрывы, работает ПВО

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Украина снова обстреливает Белгородскую область. По информации Telegram-канала SHOT, cерия взрывов прогремела непосредствено над Белгородом. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны.
Очевидцы рассказали, что около получаса назад были слышны взрывы, а в небе видны яркие вспышки.
Непосредственно перед этим в регионе объявили ракетную опасность и завыли сирены тревоги. Власти просят жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.
Так, на территории Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности, что предполагает активизацию деятельности силовых структур, проведение проверок на вокзалах и в многолюдных местах, повышенную готовность медицинских учреждений и усиленное охранное сопровождение стратегически важных объектов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Непосредственно перед этим в регионе объявили ракетную опасность и завыли сирены тревоги. Власти просят жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Так, на территории Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности, что предполагает активизацию деятельности силовых структур, проведение проверок на вокзалах и в многолюдных местах, повышенную готовность медицинских учреждений и усиленное охранное сопровождение стратегически важных объектов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Артем Путинцев